Чт, 8.10.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Где остановились Макроны в Риге? Известна стоимость роскошных апартаментов

ФОТО: Valsts prezidenta / HOTEL KEMPINSKI RIGA

В Латвии 29 и 30 сентября гостил президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Руководитель медиа-центра Канцелярии президента Латвии Юстине Дейчмане рассказала порталу Apollo, в какой гостинице и в каком номере остановились супруги. 

Президент Франции с супругой расположились в гостинице Grand Hotel Kempinski.

Макроны остановились в президентском номере люкс. Вид из номера открывается на здание Национальной оперы, памятник Свободы и городской парк. В апартаментах есть отдельные гостиная и спальня. 

Сутки в номере размером 278 квадратных метров вместе с завтраком стоят 3360 евро. 

Как сообщает издание Privātā Dzīve, согласно протоколу, гостиницу выбирали высокопоставленные гости, взвесив размер делегации, количество свободных номеров в отеле и местоположение.

В гостинице делегацию Франции обслуживал персонал в белых перчатках и защитных масках. 

Галерея: Президент Франции прогулялся по Риге

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