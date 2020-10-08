Где остановились Макроны в Риге? Известна стоимость роскошных апартаментов

В Латвии 29 и 30 сентября гостил президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Руководитель медиа-центра Канцелярии президента Латвии Юстине Дейчмане рассказала порталу Apollo, в какой гостинице и в каком номере остановились супруги.
Президент Франции с супругой расположились в гостинице Grand Hotel Kempinski.
Макроны остановились в президентском номере люкс. Вид из номера открывается на здание Национальной оперы, памятник Свободы и городской парк. В апартаментах есть отдельные гостиная и спальня.
Сутки в номере размером 278 квадратных метров вместе с завтраком стоят 3360 евро.
Как сообщает издание Privātā Dzīve, согласно протоколу, гостиницу выбирали высокопоставленные гости, взвесив размер делегации, количество свободных номеров в отеле и местоположение.
В гостинице делегацию Франции обслуживал персонал в белых перчатках и защитных масках.
We are honoured to welcome the President of France Emmanuel Macron in the heart of Riga - our Grand Hotel Kempinski Riga! Such special occasions create significant memories and inspire for the future! 🇱🇻🇫🇷 #KempinskiRiga #Kempinski #Latvia #Riga #KempinskiWhiteGloves #KempinskiWhiteGlovesServices Photo credit: @akselszirnis
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