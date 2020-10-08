Губернатор Камчатского края заявил, что у побережья токсинов не обнаружили

"Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод - до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях", - высказался политик.

На данный момент отрабатываются две версии загрязнения воды: техногенная - разлив вещества, и природная - явления, которые происходят в океане, отмечают "Ведомости".

По словам Солодова, проверка показала превышение норм по нефтепродуктам и фенолам, однако оно не могло привести к массовой гибели животных.