Губернатор Камчатского края заявил, что у побережья токсинов не обнаружили

В ходе проверки воды у побережья Камчатки, где произошла массовая гибель морских животных, не были обнаружены токсины, заявил РИА "Новости" губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишут "Ведомости".
"Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод - до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях", - высказался политик.
На данный момент отрабатываются две версии загрязнения воды: техногенная - разлив вещества, и природная - явления, которые происходят в океане, отмечают "Ведомости".
По словам Солодова, проверка показала превышение норм по нефтепродуктам и фенолам, однако оно не могло привести к массовой гибели животных.
В то же время Генпрокуратура РФ выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам - в 2,5 раза, а Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных, напоминает издание.