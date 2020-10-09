В конце сентября захватчики перешли границу Латвии с Литвой и Россией и после нескольких дней боев с мотострелковой бригадой сухопутных войск достигли Риги. Сейчас осада выстроена на всей границе окружной дороги вокруг Риги.

На участке окружной дороги Балтэзерс - Саулкалне сейчас находятся вражеские силы, которые пришли со стороны Видземе, а на участке окружной дороги Саласпилс - Бабите вражеские войска приближаются со стороны Бауски. Следующая очевидная цель соперника - покорить Ригу. Здесь 1-я Рижская бригада Земессардзе приумножила свои силы против захватчиков, на их плечах теперь лежит оборона столицы.

С начала вторжения прошло всего 72 часа, и все это время потоки мирных жителей, спасающихся от боевых действий, направляются в сторону Риги. В столице они ищут убежище, всем им нужен кров. Больницы Риги заполнены огромным количеством раненых, в городе нарушена связь, прекращена подача электричества, тепла и воды, а также затруднена банковская деятельность. Город с 630 тысячами жителей находится на пороге хаоса.

Громадное превосходство противника вызвало панику у людей. Они со страхом ждут наступления на Ригу и предстоящих уличных боев. Этот момент является большим испытанием для владельцев ключей от Риги и для плана гражданской обороны города, который обычно помогает в решении стихийных и техногенных проблем. Сейчас надо срочно решать проблему размещения местных жителей в школах и спортзалах, а также обеспечить их продовольствием. Необходимо организовать непрерывную работу полиции, чтобы искоренить мародерство, которое всегда сопровождает войны. Как в этом хаосе удержать четкое лидерство и контроль над ситуацией? Как самоуправление сможет само себя стабилизировать?

Если противнику удастся войти в город и взять под контроль некоторые из его районов, жертвы среди гражданского населения неизбежны. Хотя международные договоры запрещают военные действия в гражданских поселениях, исторические примеры показывают, что соглашения обычно нарушаются и война в населенных местах все равно происходит. Вероятность для мирных жителей попасть под перекрестный огонь неизбежна. С этого момента частная собственность перестанет существовать - правда всегда будет на стороне человека с оружием. Никого не будет интересовать, что внесено в Земельную книгу или зарегистрировано в Регистре предприятий. Граждане будут владеть только тем, что они могут защитить. В такой кризисной ситуации перестанут работать магазины, банки, АЗС.

Насколько готовы жители Риги к такой ситуации? На какое время им хватит запасов еды?

Сможет ли Рига защитить себя и как долго?

ФОТО: Jānis Vingris

ZOBENS 2020

Это примерный сценарий событий, который разыгрывался в конце сентября во время учений 1-й Рижской бригады Земессардзе Zobens 2020. Учения Земессардзе проходили в рамках учений Национальных вооруженных сил (NBS) Namejs 2020. Тренировки проходили по всей Латвии - в городке Седа на севере Видземе, где приглашенные эстонские солдаты играли роль противников, в Даугавпилсе, Аглоне, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе и других местах Латвии. Всего в масштабных учениях приняли участие 7 тысяч военнослужащих.

ФОТО: Jānis Vingris

Весь сентябрь до 4 октября в едином цикле учений Namejs 2020 помимо учений Земессардзе проходили осенние полевые тактические учения NBS, командно-тренировочное учение Wise Adder, учения командования безопасности LOGEX/ RSOMEX, учения военно-морских сил Flotex, штабного батальона Zibens, учебная подготовка военно-воздушных сил Gaisa dūre, учения военной полиции Kodols и мотопехотной бригады сухопутных войск Sudraba bulta.

Присутствие армии было хорошо заметно как в Риге, так и в других местах Латвии. В обучении приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Латвии, земессарги, солдаты запасных войск, сотрудники Министерства обороны и Министерства внутренних дел - сотрудники Госполиции, Государственной погранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы и Управления мест заключения.

Во время учений Рига по окружной дороге была заблокирована, и противник попытался прорваться в столицу. Задача 1-й Рижской бригады Земессардзе заключалась в том, чтобы попытаться остановить и нейтрализовать нападавших. Все было максимально приближено к реальной городской среде как днем, так и в темноте. Это были вторые по величине учения 1-й Рижской бригады, которой почти три года. В прошлом году земессарги впервые на улицах Риги "сражались" с зелеными человечками и с проблемами показателей гибридной ситуации. В этом году в первые дни учений в Риге "появились" зеленые человечки, но к концу учений на улицах Риги их заменили условными противниками, которые вторглись в столицу.

Видео: Военные учения Zobens 2020

Одной из основных задач 1-й Рижской бригады было научиться активировать защитный механизм. Передвигаться по Риге в ситуации войны - сражаться между многоэтажными домами, дворами домов, перемещаться с военной техникой, крупными транспортными средствами, в том числе с применением оружия, которое есть у Земессардзе - легких винтовок, тяжелого и противотанкового оружия. Учения впервые прошли по всей Риге - на обоих берегах Даугавы. Многие жители видели солдат и ход учений на улицах Риги - начиная от детей и заканчивая президентом на Закюсале, где проходили демонстрации в конце военных учений.

ФОТО: Jānis Vingris

Лейтенант-полковник Айварс Крюков возглавляет 1-ю Рижскую бригаду с конца 2018 года. Имея опыт четырех международных миссий и 23-летний военный опыт, он теперь использует полученные знания для развития 1-й Рижской бригады и разработки плана гражданской обороны Риги.

Сейчас у многих Балканский регион ассоциируется с местом для отдыха, но в начале 2000-х только закончилась война в Боснии и Герцоговине и Косово, и Крюков там участвовал в операциях по поиску оружия, когда союзники один за другим очищали жилые кварталы, квартиры и дворы. Приобретенный там опыт дал ему ценные знания для работы в городской среде, где продолжала сохраняться как военная угроза, так и угроза мародерства.

В иракской миссии в 2004 году под руководством Крюкова была рота с 110 солдатами и город с населением 25 000 человек. Это была миссия с тяжелыми и долгими ночными операциями, поисками деревень и постоянными угрозами нападения. Крюков сидел за одним столом с мэром и представителем полиции и планировал, как достичь мира на раздираемой войной территории. Четвертая миссия - в Афганистане - дала бесценный опыт обучения солдат. Лейтенант-полковник признает, что любой настоящий солдат - пацифист по натуре. Побывав в международных операциях, он постарается сделать так, чтобы у него дома не повторилось пережитое в мире.

ФОТО: Publicitātes foto

Большая часть населения ожидает, что армия, полиция и другие правоохранительные органы их будут охранять 24 часа в сутки семь дней в неделю. Но как насчет чрезвычайной ситуации? В случае часа X первой задачей армии будет борьба с основной угрозой - нейтрализация, уничтожение или остановка атакующих вооруженных формирований. Для полиции - сохранять стабильность и спокойствие, нейтрализовать потенциальных мародеров. В чрезвычайной ситуации, когда требуются большие дополнительные ресурсы, армия и полиция автоматически не станут в 10-20 раз сильнее, чем в мирное время.

Все сценарии в мире показали, что люди из-за стадного инстинкта начинают вести себя неадекватно и что мародерство развивается в зонах боевых действий.

Возможности полиции снижаются, поэтому каждое учреждение должно быть подготовлено и иметь четкий план действий в кризисной ситуации. Опора на охранные компании и отдельных охранников на этот раз не поможет. Это огромная работа и подготовка. Как может общество самоорганизоваться в рамках всеобъемлющей государственной обороны? У Крюкова есть ответ - только проводя регулярные учения. Не только в вооруженных силах, но и в компаниях, капитальных обществах, муниципальных учреждениях.

"Присоединяйтесь к Земессардзе, мы научим вас защищать свое учреждение. Мы вооружим и экипируем вас, и в случае кризиса вы сможете помочь нам защитить это имущество, а у нас будет возможность нейтрализовать противника", - поясняет Крюков.

Если в городе не пропадут отопление, вода, еда, магазины и банки продолжат оказывать услуги, то люди смогут мобилизоваться для защиты. Это точно не пойдет на пользу противнику. С таким видением Крюков хочет развивать бригаду. Он признает, что это большая и сложная задача. 1-я Рижская бригада контролирует не только Ригу, но и 14 самоуправлений от Юрмалы до Бауски. Бригада молодая - два ее батальона создавались полностью с нуля.

"Шаг за шагом, анализируя улицы и кварталы, структуру зданий, критическую инфраструктуру, мы складываем картину, чтобы понять, что при защите будет важно для нас, а что - для противника", - объясняет командир бригады.

Для того, чтобы оборона проходила скоординированно, важно взаимодействие между гражданским населением и армией, необходимо тесное сотрудничество с муниципалитетом, учреждениями, капитальными обществами. Все министерства, крупнейшие акционерные общества, центры управления которых находятся в Риге, должны иметь возможность сотрудничать. Все это должно быть включено в план гражданской обороны Риги.

ФОТО: Jānis Vingris

1-й Рижской бригаде Земессардзе нужны дополнительные люди. Командир бригады объявил в начале года, что в этом году требуется еще тысяча новых солдат, на сегодняшний день пришли 400 человек. В Риге нас 630 тысяч, количество солдат в армии должно быть намного больше. В случае войны люди должны были бы встать на защиту Риги, потому что армии не хватит. Была бы объявлена ​​мобилизация, привлечены добровольцы. Так же, как строили баррикады в 1990-х годах, теперь это было бы актуально для защиты города. Важно, чтобы это происходило организованно, в сотрудничестве с властными структурами и государственным управлением - самоорганизация может создать хаос. Вооруженным силам будет легче понимать, что в данный момент важнее - охрана водопроводной техники или нахождение в окопах.

В этом году на учениях Zobens 2020 земессарги сделали все самостоятельно, без вмешательства общественности. Впервые в рамках учений в Риге было организовано заседание Комиссии гражданской обороны.

"Люди, встречавшие солдат на улицах, определенно задумывались о необходимости государственной обороны", - убежден Крюков.

Солдаты были хорошо вооружены на улицах, было движение техники, были симуляторы стрельбы, происходила транспортировка раненых.

Разработка концепции механизма обороны - это задача не одного дня. Крюков отмечает, что все планы гражданской обороны будут пересмотрены в ближайшие полгода. Он считает, что многие муниципалитеты также будут включать в них действия в случае военной угрозы.

Галерея: Военные учения Zobens 2020