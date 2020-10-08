Чт, 8.10.2020
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Контролеры Rīgas satiksme отчитались, сколько рижан надевают маски в транспорте

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, в первый день действия требования обязательно прикрывать нос и рот в общественном транспорте, его выполняли 88% пассажиров общественного транспорта столицы, сообщает ООО Rīgas satiksme на основе наблюдений контролеров.

В среду контролеры провели 879 проверок билетов в общественном транспорте, напоминая о необходимости надевать маски.

Rīgas satiksme напоминает, что в случае, если пассажир едет без маски, контролеры попросят ее надеть. Если маска отсутствует, пассажира могут попросить выйти из общественного транспорта.

Как сообщалось, с 7 октября в Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте. Контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из транспорта или не пускать в него пассажиров, не надевших маски.

Галерея: Люди в масках в общественном транспорте 

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