Чт, 8.10.2020
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Алексей Навальный

Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк

ФОТО: AP Photo/Carolyn Kaster

Нобелевскую премию по литературе в 2020 году получила американская поэтесса Луиза Глюк.

В заявлении Шведской королевской академии говорится, что премия присуждена за "безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

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