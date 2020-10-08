Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк

Нобелевскую премию по литературе в 2020 году получила американская поэтесса Луиза Глюк.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C
В заявлении Шведской королевской академии говорится, что премия присуждена за "безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".