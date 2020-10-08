В Бауске из магазина украли янтарные ожерелья и брелки для ключей на 1256 евро

Вечером во вторник, 29 сентября, полиция получила информацию, что в результате взлома было совершено проникновение в магазин ремесленного искусства, из которого были украдены 95 янтарных ожерелий и 20 янтарных брелков для ключей на общую сумму 1256 евро. Полиция начала уголовный процесс.

Спустя неделю, 6 октября, по подозрению в совершении этой кражи был задержан мужчина 1982 года рождения, ранее уже многократно судимый за преступления имущественного характера. К нему применена мера пресечения в виде ареста.