Из-за марафона Rimi для транспорта будет закрыта набережная 11 Ноября

В рамках подготовки к Рижскому марафону Rimi сегодня вечером будет закрыто движение транспорта на набережной 11 Ноября, сообщили в Рижской думе.
Сегодня, 9 октября, с 20:00 запрещено останавливаться и стоять на участке набережной от Каменного моста до ул. Муйтас и параллельной набережной улице со стороны Старой Риги на участке от ул. Полю гате до ул. Яуниела.
С 22:00 движение транспортных средств на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас будет закрыто.
Рижский марафон Rimi, который состоится 10-11 октября, станет одним из немногих марафонов в мире, который в этом году проходит в условиях пандемии коронавируса. Забеги будут проводиться с учетом рекомендаций эпидемиологов.