Из-за марафона Rimi для транспорта будет закрыта набережная 11 Ноября

Сегодня, 9 октября, с 20:00 запрещено останавливаться и стоять на участке набережной от Каменного моста до ул. Муйтас и параллельной набережной улице со стороны Старой Риги на участке от ул. Полю гате до ул. Яуниела.

С 22:00 движение транспортных средств на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас будет закрыто.