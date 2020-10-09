"Коробка передач не работает, машина дымит": автоторговцы обманули пакистанца и скрылись

Как рассказал Камар в программе Bez Tabu, он искал машину на самых популярных рекламных порталах, а также на Facebook Marketplace. Он изучил предложения разных частных лиц, но решил, что купить автомобиль у предприятия будет надежнее, так как оно не скроет важных фактов о машине.

"Принял решение и выбрал этот автомобиль", - говорит Камар, чей выбор пал на Mazda-6 2006 года выпуска за 1600 евро.

ФОТО: скриншот из программы Bez Tabu

Когда Камар появился на предприятии, с продавцами ему удалось договориться даже о еще более выгодной цене. Компании он перевел 1000 евро, наличными добавил еще 300.

"Я сказал, что необходимо отвезти машину в сервис, а также в CSDD для проверки номеров VIN. Они сказали, что сначала нужно оплатить покупку. Я поверил, ведь это предприятие. Они начали готовить документы, после чего сказали, что нужно приобрести страховку и можно ездить. Я сказал, что они могут отвезти машину в CSDD для проверки, но они отказались это сделать", - рассказал Камар Али.

С того момента продавцы отказались как-либо сотрудничать с Камаром - они уехали с территории предприятия на своей машине и оставили мужчине одни ключи.

ФОТО: скриншот из программы Bez Tabu

"Они орали: "Уходи, уходи. Ты не знаешь латышского, что ты здесь делаешь? Уезжай обратно к себе в страну, ты нам не нравишься". Они были грубы", - говорит Камар.

На купленном автомобиле пакистанец отправился в Валмиеру. С момента покупки прошел почти месяц, а на машине проехали не больше 250 километров. Только в Валмиере стало ясно, что коробка передач и двигатель автомобиля основательно повреждены.

"Коробка передач не работает, машина сильно дымит. Сервисный работник сказал, что есть проблемы и с двигателем. Не стоило так много вкладывать в эту покупку", - говорит Камар.

Он неоднократно приезжал в Ригу, чтобы вернуть уплаченные деньги, но безуспешно. Сотрудники компании игнорируют пакистанца и не отвечают на его телефонные звонки.

Приехав в автосалон Macan на улице Мукусалас, Bez Tabu никого не встретила. Однако продавцы быстро появились, когда у них поинтересовались насчет автомобилей. Заметив съемочную группу Bez Tabu, оба продавца, впрочем, так же быстро сели обратно в машину и уехали.

На следующий рабочий день журналисты Bez Tabu вернулись на автостоянку и встретили продавцов, которые суетились у одного из автомобилей - возможно, скрывая дефекты. Там же был замечен и Валдис, который продал машину Камару.

ФОТО: скриншот из программы Bez Tabu