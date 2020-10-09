Prisma в Эстонии отзывает оливковое масло: этот продукт есть на полках и наших магазинов

Ламповое масло — это оливковое масло холодного отжима более низкого качества, с двухпроцентной кислотностью, без значительных органолептических дефектов.

Ламповое масло не предназначено для розничной продажи. Его либо рафинируют, либо используют в промышленных целях. 1

В связи с этим AS Prike, прежний дистрибьютор продукта в Эстонии, отзывает все бутылки, которые до сих пор продавались в розницу. Prisma просит не употреблять этот продукт.