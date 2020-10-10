В больницах сейчас - наибольшее количество госпитализированных с Covid-19 с начала эпидемии

В больницах на данный момент находятся 52 пациента с Covid-19, что пока является наибольшим количеством госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки были госпитализированы еще восемь человек с Covid-19.
У 47 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.
На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.