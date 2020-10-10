Сб, 10.10.2020
Все делают что-то неправильно, и это неправильное состоит в том, что люди не соблюдают правила, которые должны соблюдать. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
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  • В больницах сейчас - наибольшее количество госпитализированных с Covid-19 с начала эпидемии

В больницах сейчас - наибольшее количество госпитализированных с Covid-19 с начала эпидемии

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

В больницах на данный момент находятся 52 пациента с Covid-19, что пока является наибольшим количеством госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки были госпитализированы еще восемь человек с Covid-19.

У 47 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.

На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.

 

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