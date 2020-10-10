Эстонская полиция отказалась устанавливать на своем здании скульптуру петуха

В конкурсе победила скульптура Ясса Каселаана и Эдит Карлсон "Портрет красного петуха", но она осталась нереализованной

На организованный совместно с МВД художественный конкурс на оформление комплекса зданиий внутренней безопасности в Пярну поступило 19 эскизов. Жюри объявило лучшей работой скульптуру Ясса Каселаана и Эдит Карлсон "Портрет красного петуха", но полиция отказалась от нее.