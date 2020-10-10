Эстонская полиция отказалась устанавливать на своем здании скульптуру петуха

На организованный совместно с МВД художественный конкурс на оформление комплекса зданиий внутренней безопасности в Пярну поступило 19 эскизов. Жюри объявило лучшей работой скульптуру Ясса Каселаана и Эдит Карлсон "Портрет красного петуха", но полиция отказалась от нее.
После провозглашения победителя конкурса
Комиссия сочла позицию полиции достаточно обоснованной, чтобы пересмотреть результаты конкурса.
Опираясь на дополнительную информацию, жюри конкурса решило не реализовывать выигравшую сентябрьский конкурс работу. Новый конкурс объявят во второй половине следующего года.
Выигравшая конкурс работа "Портрет красного петуха" - это изготовленный из устойчивого к погодным условиям стеклопластика бюст петуха высотой 4,5 метра, который предлагалось установить на бетонном навесе над главным входом в здание.