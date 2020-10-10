Усталость и отсутствие мотивации: за год 86% латвийцев столкнулись с симптомами выгорания

19% респондентов сообщили, что за последний год часто сталкивались с этой проблемой, 38% - что чувствовали симптомы выгорания иногда, а остальные 29% - редко.

10% респондентов за последний год не сталкивались с такой проблемой, а 4% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

При этом 79% латвийцев за последний год испытали повышенную тревожность. Среди этих респондентов 13% заявили, что испытывали повышенную тревожность часто, 28% - иногда, а 38% - редко. 18% респондентов за последний год с повышенной тревожностью не сталкивались, а 3% опрошенных лиц не смогли дать конкретный ответ на вопрос.

Что касается лечения симптомов выгорания и повышенной тревожности, 59% респондентов заявили, что за помощью к специалисту не обращались, 11% опрошенных обратились к семейному врачу, 6% - к психотерапевту, а еще 5% - к другому специалисту.

Опрос также показал, что 85% респондентов сталкивались с желанием социально изолироваться и избегать контактов с окружающими. По данным опроса, это явление часто наблюдалось у 17% респондентов, иногда - у 36% респондентов, а редко - у 32% опрошенных.