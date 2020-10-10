Предел латвийской медицины - 200 пациентов с тяжелой формой Covid-19

Когда дело касается статистики Covid-19, часто можно услышать фразу "заболевание протекает в тяжелой форме". Что это означает и что такое предел латвийской медицины, объясняет новости канала TV3 .
Тяжелое форма заболевания означает, что пациент не может дышать самостоятельно, легкие повреждены, и есть необходимость подключить человека к аппарату искусственной вентиляции легких, обеспечивающему необходимые функции для жизни.
Кризис в стране начнется, если более 200 пациентов с тяжелой формой Covid-19 должны будут получать интенсивную терапию с использованием вентиляционного оборудования во всех государственных медицинских учреждениях.
Общее количество оборудования для вентиляции легких в Латвии ограничено, так как часть оборудования находится в государственных материальных резервах.
За прошедшие сутки были госпитализированы еще восемь человек с Covid-19.
У 47 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.
Видео: Новости канала TV3 на латышском языке