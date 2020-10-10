Задержан бывший президент Киргизии. В столице комендантский час, танки и БТР

Атамбаева задержали в его резиденции под Бишкеком в рамках дела об организации массовых беспорядков в столице, сообщили порталу 24.kg в Госкомитете нацбезопасности Киргизии. Эту информацию также подтвердила "Интерфаксу" советник бывшего президента страны Кундуз Джолдубаева. Атамбаева задержали спустя четыре дня после начала массовых протестов в Бишкеке, начавшихся в ночь на 6 октября. Тогда протестанты освободили бывшего политика из СИЗО, после чего суд перевел того под домашний арест. В июне Атамбаев был приговен к 11 годам тюремного заключения за незаконное освобождение криминального авторитета.

10 октября в Бишкек ввели военную технику в рамках введенного режима чрезвычайного положения - он действует с 9 по 21 октября. На одной из городских улиц, как сообщает 24.kg, были замечены танки и военные грузовики. На подъездах к центральной площади Ала-Тоо появилось не меньше десяти бронетранспортеров и столько же военных КамАЗов, а также бронеавтомобиль и патрульные машины. Помимо этого, как указывает Sputnik, милиция вернулась в Бишкек после того, как несколько дней охраной правопорядка занимались добровольцы. Военные и сотрудники МВД перекрыли движение в центре столицы.

В пятницу, 9 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о вводе в столицу воинских подразделений и военной техники. Они должны заняться "организацией блок-постов, пресечением вооруженных столкновений, обеспечением охраны правопорядка и защитой мирного населения".

Алмазбек Атамбаев ФОТО: SCANPIX

В Бишкеке также введен комендантский час с 21:00 до 05:00. Такой приказ издал новый комендант Бишкека, он же замглавы МВД Киргизии Алмаз Орозалиев. Комендантский час распространяется на всех жителей столицы, кроме государственных и муниципальных служащих, чья работа связана с комендатурой.

В Бишкеке также запретили массовые мероприятия, в том числе - митинги и шествия. Своим приказом комендант города ввел особый режим въезда и выезда из Бишкека, запретил продавать оружие, а также использовать аудио- и видеотехнику, радио- и телепередающую аппаратуру, если "данные средства могут быть использованы для нагнетания сложившейся обстановки". Помимо этого в городе ограничили продажу алкоголя - его нельзя купить с 18:00 до 9:00 утра. В приказе коменданта Бишкека сказано, что комендатура имеет право привлекать граждан к охране общественного порядка, в том числе: временно выселять людей из опасных районов и приостанавливать работу партий и общественных объединений, которые "препятствуют нормализации обстановки".