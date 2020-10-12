Здесь дважды победили Covid-19. Как с вирусом борется Новая Зеландия?

Новая Зеландия, возможно, самая успешная страна в мире по борьбе с Covid-19. На этой неделе она уже во второй раз за время пандемии объявила об отсутствии активных случаев коронавируса. В чем заключается стратегия Новой Зеландии?
В первый раз, когда Новая Зеландия объявила о победе над Covid-19, радость оказалась недолгой - вскоре в крупнейшем городе острова, Окленде, случилась вспышка, пишет издание The New York Times. Был введен строгий режим карантина, после чего страна вновь объявила о победе над коронавирусом.
Последние ограничения в Окленде были сняты в прошлую среду, так как за десять дней здесь не было ни одного нового случая. Правительство Новой Зеландии теперь разрешает неограниченные собрания, а также использование общественного транспорта без дистанцирования и масок.
Новая Зеландия - одна из немногих стран в мире, которая поставила перед собой цель на основе научных данных искоренить вирус, а не просто контролировать его. Правительство готово обменять несколько недель жестких ограничений на то, чтобы потом возобновить экономическую активность в полной мере.
"Наша команда из пяти миллионов человек, на этот раз немного уставшая от борьбы, действует как любая национальная сборная. Мы склоняем головы и делаем", - заявила Ардерн, говоря о пяти миллионах жителей Новой Зеландии. "Остается только посмотреть на остальной мир, чтобы увидеть, какова альтернатива подходу Новой Зеландии", - добавила политик.
Эксперты отмечают, что население Новой Зеландии и ее изоляция от остального мира дают ей уникальное преимущество в борьбе с вирусом. Однако это лишь дополнительные факторы к стратегии, реализуемой правительством.
Стратегия Новой Зеландии
Основная цель тихоокеанского островного государства - полностью искоренить новый коронавирус на своей территории. На этой неделе вероятность того, что вирус больше не распространяется в Новой Зеландии, Ардерн оценила в 95%.
Чтобы добиться этой цели, в Новой Зеландии существует сильная система отслеживания и изоляции контактных лиц, а также строгие ограничения на сборы и пограничный контроль, рассказал в интервью The Conversation декан Университета Отаго Дэвид Мердок.
26 марта по всей стране был объявлен строгий режим ограничений. На тот момент в Новой Зеландии были выявлены первые случаи местной трансмиссии, но смертей еще не было.
Приезжающим пришлось соблюдать 14 дней изоляции или карантин в специально отведенных центрах, покинуть которые можно было только после отрицательного теста на Covid-19.
Несмотря на огромное влияние на индустрию туризма, ограничения на въезд в страну остаются в силе до сих пор.
Стратегия Новой Зеландии оказалась более успешной, чем предсказывали многие. 8 июня, спустя семь недель после объявления первых ограничений, правительство понизило уровень тревоги до самого низкого.
11 августа, после более чем 100 дней отсутствия местной трансмиссии, в Окленде были обнаружены четыре взаимосвязанных заражения, источник которых не удалось отследить. На следующий день в городе был введен строгий карантинный режим. Во время вспышки в Окленде новым коронавирусом заразился 141 человек.
Тяжелые решения
"Слово "искоренение" для некоторых политиков уже поперек горла, потому что оно кажется слишком суровым, - признал эпидемиолог из Университета Отаго Майкл Бейкер. - Но, как мы поняли в Новой Зеландии, это цель, к которой нужно стремиться. Мы должны принять вероятность того, что вспышки могут случаться".
Бейкер помогал формировать стратегию Новой Зеландии в отношении Covid-19. Несмотря на первоначальные опасения, что очень строгие ограничения нанесут непоправимый ущерб экономике, пример Новой Зеландии доказал, что стратегия общественного здравоохранения - агрессивное тестирование, отслеживание контактов и изоляция - является наиболее выгодной для экономики, считает Бейкер.
В свою очередь, большинство подходов стран Запада можно охарактеризовать как "завышенную оценку собственной исключительности - что они не заболеют или что вирус не будет таким серьезным, как они думают, но пандемия высветила ошибочность такого мышления", - резко отмечает Бейкер.
До среды в Окленде одновременно могли собираться не более 100 человек, а в общественном транспорте были обязательны маски. Со среды маски можно не носить, но жители должны регистрироваться при входе в общественные места, такие как рестораны и театры, а также соблюдать требования гигиены и при плохом самочувствии оставаться дома и сдавать тест на Covid-19.
Жители рассказали журналистам The New York Times, что смягчение ограничений принимают с облегчением, но не ожидают немедленного возвращения к нормальному ритму жизни.
"Люди оставались в своих пригородах и поддерживали местные рестораны, - говорит Джаэль Шокат, который уже почти два десятилетия управляет рестораном Ima Cuisine в центре Окленда. - Когда-то у моего ресторана было прекрасное расположение, но теперь это не так".
"Однако самое главное - мы снова искоренили вирус, и теперь люди чувствуют себя в большей безопасности, выходя на улицу. Надеюсь, с приближением Рождества люди действительно захотят проводить время на улице и веселиться - это был ужасный год", - добавляет Шокат. В расположенной в южном полушарии Новой Зеландии Рождество приходится на летний сезон.
Кто-то выражал недовольство в связи с ограничениями, которые сочли слишком суровыми. Некоторые опрошенные считали, что ограничительные меры необходимы, но государственной помощи было недостаточно.
"Я не могу получить никакой помощи от правительства", - говорит 51-летняя Шерри Эдвардс, недавно потерявшая работу в сфере импорта. Она переживает, что ей, возможно, придется продать дом, чтобы свести концы с концами. Это заставляет чувствовать себя "довольно подавленно", признает Эдвардс.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Новой Зеландии подтверждено более 1800 случаев нового коронавируса. 25 человек погибли. Единственные случаи заражения - среди прибывших, помещенных на карантин.
На следующей неделе в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы. Опросы населения показывают, что с марта рейтинги возглавляемой Ардерн лейбористской партии выросли.
"Я всегда был более благосклонен к лейбористам, но теперь я действительно уверен в своем решении, - говорит 31-летний учитель начальной школы Кристофер Кэрролл из Окленда. - Я считаю, что мы находимся в лучшем положении, чем другие места в мире, где все это продолжается и продолжается".
Стратегия искоренения вируса осуществляется повсеместно, например, на Тайване. Гонконгу и Вьетнаму также удалось подавить вторую и третью волны болезни. Однако специалисты считают, что такой подход сработает не везде.
"[В Новой Зеландии] никогда не было такого высокого количества инфекций, с которым система здравоохранения не могла бы справиться", - подчеркивает доцент кафедры глобального здравоохранения Сиднейского университета Адам Камрат-Скотт.
Несмотря на то что размер Новой Зеландии, изоляция от других стран и высокая степень готовности дают значительные преимущества, стратегия искоренения без вакцинации нежизнеспособна, убежден он.