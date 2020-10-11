Третий день подряд в Риге выявлено рекордное количество заболевших Covid-19

Распространение вируса продолжается и в Екабпилсе, где за прошедшие сутки было зарегистрировано семь новых случаев заражения. Общее число зараженных жителей города достигло 22 человек, у 20 из которых заболевание было диагностировано в течение последней недели.

За прошедшие сутки случаи Covid-19 были зарегистрированы также в Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Айзпутском, Краславском, Саласпилсском, Талсинском, Кекавском, Сигулдском, Марупском, Бабитском, Стопиньском, Риебиньском и Тукумском краях.

Новые больные зарегистрированы также в Паргауйском и Салском краях, где все ранее заболевшие Covid-19 люди выздоровели.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 74 новых случая Covid-19.