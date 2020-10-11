Третий день подряд в Риге выявлено рекордное количество заболевших Covid-19

В прошедшие сутки распространение Covid-19 продолжилось в Риге, и 32 из новых случаев заражения были зарегистрированы в столице, в общей сложности Covid-19 заболели 446 жителей Риги, согласно данным, собранным Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Распространение вируса продолжается и в Екабпилсе, где за прошедшие сутки было зарегистрировано семь новых случаев заражения. Общее число зараженных жителей города достигло 22 человек, у 20 из которых заболевание было диагностировано в течение последней недели.
За прошедшие сутки случаи Covid-19 были зарегистрированы также в Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Айзпутском, Краславском, Саласпилсском, Талсинском, Кекавском, Сигулдском, Марупском, Бабитском, Стопиньском, Риебиньском и Тукумском краях.
Новые больные зарегистрированы также в Паргауйском и Салском краях, где все ранее заболевшие Covid-19 люди выздоровели.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 74 новых случая Covid-19.
Из заболевших 15 человек принадлежат к возрастной группе от 20 до 29 лет, 12 человек - к группе от 50 до 59 лет, а 11 человек - к группе от 10 до 19 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.