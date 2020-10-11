Запасов масок на экстренный случай до сих пор недостаточно

Из трех типов респираторов двух хватит на более длительный период времени, а третьего в наличии нет. Нет и нестерильных перчаток, хоть, по оценкам, их необходимо 16 миллионов.

Однако Государственный контроль по-прежнему сомневается, правильно ли подсчитаны эти объемы.

"У нас, как у Государственного контроля, такой уверенности нет, поэтому мы думаем, что этот вопрос нужно прояснить. Все ли потребности мы определили, будут ли готовы наши учреждения и, в конце концов, к чему мы на самом деле готовимся? В начале марта ситуация прогнозировалась очень печальной, был сценарий, что 5000 человек могли заболеть одновременно, а у многих заболевание протекало бы тяжело", - рассказала член правления Государственного контроля Илзе Гринхофа.

До середины сентября Министерства здравоохранения, внутренних дел и обороны заключило контракты на поставку масок без проведения тендеров. В условиях глобального дефицита маски закупались у любой компании, которая могла их поставить. Все были вовлечены в бизнес, но проверка Государственного контроля показала, что поставщики были выбраны единолично директором Национальной службы здравоохранения, а Министерство обороны не рассматривало многочисленные заявки поставщиков масок.

"Эти закупки производились в спешке, и не было времени заниматься документацией и подобными вопросами, что мы, как Государственный контроль, понимаем, но в то же время, конечно, это создает ряд рисков, потому что эти процессы не были прозрачными, не полностью отслеживаемыми, и мы, как аудиторы, со своей стороны не можем подтвердить, что в этих процессах не было рисков, в том числе коррупционных", - сказала Гринхофа.