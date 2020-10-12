"Меркурий становится ретроградным. Нового начинать не надо": Прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
- Марс в напряжении с Плутоном по-прежнему подкидывает дровишек в виде военных провокаций, давления власти, природных катаклизмов. На личном уровне те же планеты могут давать сексуальную неудовлетворенность и бесики от невозможности применить свой огромный потенциал. Энергия есть, вектора нет. Отсюда битье посуды, порезы, синяки, аварии;
- 14.10 Меркурий становится ретроградным. На фоне убывающей Луны мозги тупят. Бывает обратный эффект - ощущение, что много недоделал. Вполне можно завершить. Нового начинать не надо. Аж до 3.11. А еще лучше до 13-го,когда из ретро выйдет также Марс;
- Противоборство Марса в Овне, который хочет воевать, и Солнца в Весах, жаждущего перемирия. Как это работает, публично продемонстрировал Лавров, утихомирив Нагорный Карабах;
- О силе перемирия и дипломатии многозначно напомнит Новолуние в Весах. Не только 16 октября, но и весь последующий месяц. Если хотите прожить новый лунный цикл на позитиве, важно услышать людей вокруг, проявить уважение к чужому видению. Новолуние в Весах акцентирует внимание на прекрасном - "красота спасет мир".
- Божественный аспект между узлом будущего и Солнцем в стихии воздуха говорит про легкость в душе. Легко перестроиться, переключиться, просто попробовать без больших ожиданий;
- Еще один божественный аспект между Юпитером и Нептуном - планетами мировоззрения и психологии. Лекции, книги, ченнелинги, духовные практики, походы к людям, которые помогут направить - тут кому что ближе;
- Благоприятный аспект между Венерой и Меркурием. Как бы нас не напрягали провокации в мире, эти планеты дарят силу слова и любви. Под влиянием Венеры самое время выражать благодарность, поддержку. Отличная неделя для тех, кто работает с текстами и речью.
- Юпитер приближается к Плутону. Власть имущие думают, что правят миром. А планета гуру и Высших сил напоминают, кто на самом деле хозяин. Как Высшие силы способны мощным энергопосылом перебить напряжения, многие почувствовали 10 октября.