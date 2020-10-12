На летних каникулах работали почти 5 тыс. школьников

Этим летом в связи с распространением Covid-19 реализуемая с 2004 года программа ГАЗ по поиску для школьников работы на латвийских предприятиях длилась только два месяца.

От работодателей поступили 742 заявки на 6111 рабочих мест для школьников в летние месяцы. В реализации программы ГАЗ приняли участие 536 работодателей, 169 из которых были новыми партнерами, что позволило создать 4777 рабочих мест и трудоустроить 4906 молодых людей.

Суть мероприятия состоит в том, чтобы предоставить школьникам практическую поддержку для развития навыков карьеры, дать представление об основных принципах функционирования рынка труда.

Министр благосостояния Рамона Петравича выразила удовлетворение тем, что программа летнего трудоустройства школьников реализуется уже более десяти лет, и даже в этом году, несмотря на пандемию Covid-19, интерес к ней был большим.