Максимальная скорость движения по всей Латвии снова опущена до 90 км/ч

С сегодняшнего дня максимально разрешенная скорость движения по всей национальной дорожной сети не может превышать 90 километров в час (км/ч), сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
В летний период максимальная скорость на некоторых главных дорогах страны была увеличена до 100 км/ч.
- на Таллиннском шоссе (A1) на участке Саулкрастской объездной дороги (км 22.10-26.00 и км 27.20-44.40) и на участке от Елгавкрасты до Светциемса (55.50-71.30 км и 74.70-81.20 км);
- на Видземском шоссе (А2) на участке от Рижской объездной дороги до начала реконструируемого участка за Гаркалне (14.30-24.55 км);
- на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Саласпилса до Икшкиле (км 20.86-28.20);
- на Елгавском шоссе (A8) на участке от поворота на Озолниеки до путепровода на объездной дороге Елгавы (км 31.80-39.81);
- на главной государственной трассе Екабпилс - Резекне-Лудза-граница России(Терехова) (A12) отдельными участками (16.97–23.30 км; 30.99–49.10 км и 73.60.-94, 40 км);
- на региональной трассе Тинужи - Кокнесе (P80) на участке от поворота на доломитовый карьер Кранциемс до кольцевой развязки на пересечении с шоссе Кокнесе-Эргли (P79) (км 5.20-60.35).
С наступлением осенней погоды LVC призывает водителей учитывать, что в утренние и вечерние часы становится все темнее и темнее, а туман может ухудшить видимость. Из-за дождя и опавших листьев дороги могут стать скользкими, а частые порывы ветра могут привести к тому, что на дороге окажутся поломанные деревья или ветки.