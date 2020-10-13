Максимальная скорость движения по всей Латвии снова опущена до 90 км/ч

С наступлением осенней погоды LVC призывает водителей учитывать, что в утренние и вечерние часы становится все темнее и темнее, а туман может ухудшить видимость. Из-за дождя и опавших листьев дороги могут стать скользкими, а частые порывы ветра могут привести к тому, что на дороге окажутся поломанные деревья или ветки.