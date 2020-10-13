NVA: к концу года безработица в Латвии может достигнуть 9%

В настоящее время уровень зарегистрированной безработицы составляет 7,6%, работы не имеют около 69 000 человек.

Кризис, когда наибольший рост безработицы наблюдался в Риге и регионах вокруг столицы, не изменил общей картины, и в Латгале по-прежнему сохраняется самая высокая зарегистрированная безработица, сказала Симсоне.

Директор NVA отметила, что осенью и зимой зарегистрированная безработица, как правило, растет. "Вопрос в том, в каком объеме - насколько сильно последствия кризиса повлияют на уровень зарегистрированной безработицы", - сказала она.

Краткосрочные прогнозы NVA свидетельствуют, что до конца этого года зарегистрированная безработица может вырасти до 9%.