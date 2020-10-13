Johnson & Johnson останавливает испытание вакцины от Covid-19: заболел участник

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson в понедельник сообщила, что на время останавливает испытание вакцины от Covid-19 в связи с заболеванием одного участника, сообщает AFP.
"Мы временно приостановили дальнейшую дозировку всех наших кандидатов в клинических испытаниях вакцины от Covid-19, в том числе в испытаниях третьей фазы ENSEMBLE, в связи с невыясненным заболеванием участника исследования", - говорится в сообщении компании.
Эта пауза означает, что закрыта онлайн-регистрационная система для клинических исследований 60 000 пациентов, пока созывается независимый комитет по безопасности пациентов.
Руководящие линии компании позволяют приостановить исследования, чтобы убедиться, не связан ли серьезный неблагоприятный случай с соответственным медикаментом и не нужно ли исследование отозвать.
Johnson & Johnson в конце сентября начала регистрировать участников на третью фазу испытания. Ее цель - зарегистрировать до 60 000 добровольцев в более чем 200 местах в США и других странах мира.
Испцтания проходят не только в США, но и в Аргентине, Бразилии, Чили, Южной Африке, Колумбии, Мексике и Перу.