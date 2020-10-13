Вт, 13.10.2020
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Johnson & Johnson останавливает испытание вакцины от Covid-19: заболел участник

ФОТО: AP/Scanpix

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson в понедельник сообщила, что на время останавливает испытание вакцины от Covid-19 в связи с заболеванием одного участника, сообщает AFP.

"Мы временно приостановили дальнейшую дозировку всех наших кандидатов в клинических испытаниях вакцины от Covid-19, в том числе в испытаниях третьей фазы ENSEMBLE, в связи с невыясненным заболеванием участника исследования", - говорится в сообщении компании.

Эта пауза означает, что закрыта онлайн-регистрационная система для клинических исследований 60 000 пациентов, пока созывается независимый комитет по безопасности пациентов.

Компания признала, что серьезно неблагоприятные случаи - "ожидаемая часть любого клинического испытания, особенно в больших исследованиях".

Руководящие линии компании позволяют приостановить исследования, чтобы убедиться, не связан ли серьезный неблагоприятный случай с соответственным медикаментом и не нужно ли исследование отозвать.

Johnson & Johnson в конце сентября начала регистрировать участников на третью фазу испытания. Ее цель - зарегистрировать до 60 000 добровольцев в более чем 200 местах в США и других странах мира.

Испцтания проходят не только в США, но и в Аргентине, Бразилии, Чили, Южной Африке, Колумбии, Мексике и Перу.

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