Винькеле: ограничения вводятся, чтобы Латвия не достигла среднего показателя по Европе

Политик отметила, что в настоящее время средний уровень заболеваемости в Европе составляет 130,6 случая на 100 тыс. жителей, тогда как в Латвии этот показатель более чем в два раза ниже или 55,6 случая на 100 тыс. жителей. При этом министр выразила обеспокоенность быстрым ростом заболеваемости в Латвии.

Отвечая на вопрос о ношении масок в определенных местах с 14 октября, Винькеле пояснила, что Министерство здравоохранения не будет контролировать выполнение этого требования, напоминать людям о необходимости использования масок будет обязанностью поставщиков услуг.

Принимая во внимание то, что Кабинет министров во вторник поддержал предложение Министерства здравоохранения о запрете коллективных спортивных тренировок в помещениях с 17 октября по 6 ноября, Винькеле пояснила, что индивидуальные занятия спортом могут продолжаться в фитнес-клубах, а ограничение на количество человек в каждом таком месте будет зависеть от площади помещений.