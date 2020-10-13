Маски в магазинах, "удаленка" и по 4 человека за столиком. Новые ограничения в связи с Covid-19

Требование ношения масок вступает в силу с 14 октября, другие ограничения - с 17 октября.

Минздрав считает, что рост заболеваемости связан с тем, что люди не соблюдают установленные меры, такие как дистанцирование и мытье рук, особенно на неорганизованных мероприятиях, где нет ответственных за их проведение лиц. 4

Поэтому планируется установить, что на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. Это такое же количество, как допускается без соблюдения дистанцирования на спортивных тренировках, в детских лагерях и др. Количество людей на частных мероприятиях на открытом воздухе будет сокращено до 300.

Средой высокого риска распространения Covid-19 являются также развлекательные заведения, где употребляется алкоголь и отсутствует контроль за скоплением людей. Поскольку значительная часть таких заведений зарегистрирована как предприятия общепита, Минздрав предложил ограничить время оказания услуг общепита до полуночи и установить, что за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства.

Обязательное ношение масок введено в торговых местах, культурных и религиозных учреждениях, на вокзалах, в аэропортах, портах, культурных учреждениях, помимо мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.

Маски нужно будет надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером.

Любительские спортивные мероприятия можно будет проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях будут проводиться только индивидуальные занятия спортом. На месяц запрещены коллективные спортивные занятия в помещениях.

Ограничения не будут распространяться на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, а также команд высших лиг. 4

Кроме того, с 17 октября до 6 ноября планируется запретить организацию спортивных мероприятий. Запрет не будет распространяться на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.

Образование по интересам будет проходить удаленно, индивидуальные занятия возможны очно

С 17 октября до 6 ноября занятия и репетиции по интересам и программы обучения профессиональной направленности, а также в любительских художественных коллективах должны проходить удаленно, однако индивидуальные занятия могут проводиться очно. Это предусматривают принятые во вторник правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

Также предусмотрено, что не будут проводиться никакие межрегиональные мероприятия в рамках образования по интересам и профобразования, чтобы не переносить Covid-19 из регионов с высокой заболеваемостью.

Изменения коснутся в том числе репетиций хоров, оркестров, ансамблей народной музыки и танца.

После осенних каникул ученики 7-12-х классов неделю будут учиться удаленно

На неделе после осенних каникул, с 26 по 30 октября, учебный процесс для учащихся 7-12-х классов с целью сокращения распространения Covid-19 в образовательных учреждениях будет организован дистанционно, свидетельствуют утвержденные правительством поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".

Исключением из этой нормы является учреждение социальной коррекции Naukšēni.

Эти поправки разработаны Министерством здравоохранения, которое поясняет, что именно учащиеся данной возрастной группы связаны с наибольшим риском распространения Covid-19. Кроме того, дети этого возраста не нуждаются в постоянном присмотре взрослых при удаленном обучении.

С 26 по 30 октября очно будет проводиться только индивидуальное образование по интересам и освоение программ профессионального образования.

Минздрав поясняет, что в учебных заведениях все еще наблюдается распространение Covid-19. В настоящее время вирус затронул 59 образовательных учреждений, в 13 из которых происходит внутреннее распространение инфекции при котором зарегистрировано пять и более случаев заражения.

В общей сложности в образовательных учреждениях Латвии зарегистрирован 261 случай заболевания, из них 40% связаны с заболеванием сотрудников образовательных учреждений, включая учителей. 4