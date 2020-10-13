Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко

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Политик Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Об этом рассказал ее адвокат Александр Пыльченко в интервью "Эху Москвы".

Колесникова с 9 сентября находится под арестом в СИЗО в Жодино в статусе обвиняемой по уголовной статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. Она останется под стражей до ноября, суд в Минске окончательно отклонил все ее жалобы на арест. ​

По словам Пыльченко, в пятницу, 9 октября, к Колесниковой пришли двое мужчин, которые не представились и отказались сообщить, куда собираются ее отвезти.

"Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", – рассказал Пыльченко.

Кроме того, по словам адвоката, когда ей задали вопрос, как она видит свое будущее, Колесникова сказала, что видит по-разному: либо пять лет заключения – до новых выборов, либо полтора года – потому что так в Беларуси сидят политзаключенные, либо все изменится в любую секунду.

Как предположил в интервью Настоящему Времени координатор избирательного штаба Бабарико и исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции Иван Кравцов, "для тех, кто, возможно, организовывает такие странные форматы встреч", Мария Колесникова "довольно непредсказуемый человек".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 13.10.2020