Ревизия: полиция и пограничники не получили справедливой оплаты за работу во время Covid-19

До 1 декабря этого года МВД произведет перерасчет надбавок для сотрудников Госполиции и Госпогранохраны, которые принимали участие в предотвращении последствий Covid-19 во время чрезвычайного положения, поскольку Госконтроль обнаружил, что не во всех случаях надбавки были рассчитаны справедливо и в соответствии с фактически вложенной работой. По мнению аудиторов, нельзя утверждать, что должностные лица получали равную оплату за аналогичный труд.

Госконтроль сообщил, что в марте правительство постановило, что сотрудники МВД со специальными служебными званиями, которые будут принимать непосредственное участие в борьбе с распространением Covid-19 с 12 марта по 31 мая, будут иметь право на доплаты за работу в условиях повышенного риска и напряжения.

Кабинет Министров выделил на эти цели 2,5 млн евро, но фактически органы МВД потратили почти в четыре раза меньше - 667 103 евро.

"Существенные различия между запланированным и фактически израсходованным финансированием связаны как с меньшим количеством должностных лиц, которым были присвоены надбавки, так и с меньшим размером назначенных надбавок", - добавили аудиторы.

Решение о том, как выделенное финансирование будет использовано, принимал министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Правительство только оговорило, что необходимо соблюсти закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, который предусматривает, что общая сумма надбавок не может превышать 60% от месячной заработной платы.

Госконтроль сообщает, что, согласно решению министра внутренних дел, доплаты могли достигать 20% от месячной заработной платы, но должны были быть не менее 7% от зарплаты для тех сотрудников ведомства, которые имели прямой и очевидный контакт с инфицированными Covid-19 или возможно инфицированными Covid-19 лицами, пациентами из групп риска Covid-19, которым необходимо соблюдать карантин или самоизоляцию, а также были вовлечены в процесс тестирования.

Проверка выявила, что для тех сотрудников ведомства внутренних дел, которые в особых условиях проработали небольшое количество часов по сравнению с другими, размер надбавок был необоснованно увеличен, а для тех, кто проработал в условиях повышенной опасности весь или почти весь месяц, по сравнению с другими размер надбавок был уменьшен. Также констатированы случаи, когда у разных людей сумма доплат за одинаковое количество отработанных в условиях повышенного риска часов различалась в десять раз.

Так, например, двум инспекторам Госпогранохраны в апреле была определена доплата в размере 20% от месячной заработной платы, то есть 187,8 евро, хотя один из них связанные с Covid-19 обязанности выполнял в течение 182 часов, а другой - в течение 96 часов, что почти вдвое меньше.

Наименьший размер доплаты, выделенной в органах МВД, составлял 7,28 евро, а самый высокий - до 251 евро в месяц. Средняя сумма доплаты на одного сотрудника не превышала 103 евро в месяц.