Тонны монет и сотни тысяч купюр: миллионы латов до сих пор не переведены в евро

По состоянию на конец сентября латовые монеты и банкноты на сумму 85,2 миллиона латов или (121,2 миллиона евро) не были обменены на евро, сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.
Он сообщил, что за девять месяцев 2020 года в Банке Латвии были обменены банкноты на сумму 0,7 миллиона латов (один миллион евро).
Силакалнс также отметил, что к концу сентября 2020 года из обращения были изъяты 39% латовых монет на сумму 29 миллионов латов (41,3 миллиона евро) и 96% банкнот на сумму 941 миллион латов (1,339 миллиарда евро). Из обращения изъято 148 миллионов монет и 47 миллионов банкнот.
По состоянию на конец сентября 340,6 миллиона монет, или 781 тонна, все еще не были обменены.
Среди монет больше всего не обмененных - маленького номинала, в один и два сантима, их всего 239 миллионов штук. Необмененных монет номиналом в один лат, включая, специальные "однолатовики" - 24 миллиона.
В свою очередь, из банкнот больше всего необмененных - номиналом в 5 и 20 латов - их 1,7 миллиона и 780 тысяч банкнот соответственно.
Банк Латвии также проинформировал, что с понедельника, 19 октября, изменится режим работы кассы для клиентов Банка Латвии - отныне кассы будут открыты по понедельникам, вторникам, средам и четвергам с 8.30 до 16.30 и по пятницам с 8.30 до 15.30.
Банк Латвии обменивает денежные знаки в латах на евро по официальному курсу бесплатно и на бессрочной основе. Поврежденные латовые банкноты и монеты также обмениваются на евро, если они соответствуют условиям обмена - например, от банкноты осталось больше половины, а монеты не повреждены намеренно - к примеру, при изготовлении ювелирных изделий.
1 января 2014 года Латвия вошла в еврозону.