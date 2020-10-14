Тонны монет и сотни тысяч купюр: миллионы латов до сих пор не переведены в евро

Он сообщил, что за девять месяцев 2020 года в Банке Латвии были обменены банкноты на сумму 0,7 миллиона латов (один миллион евро).

Силакалнс также отметил, что к концу сентября 2020 года из обращения были изъяты 39% латовых монет на сумму 29 миллионов латов (41,3 миллиона евро) и 96% банкнот на сумму 941 миллион латов (1,339 миллиарда евро). Из обращения изъято 148 миллионов монет и 47 миллионов банкнот.

По состоянию на конец сентября 340,6 миллиона монет, или 781 тонна, все еще не были обменены.

Среди монет больше всего не обмененных - маленького номинала, в один и два сантима, их всего 239 миллионов штук. Необмененных монет номиналом в один лат, включая, специальные "однолатовики" - 24 миллиона.

В свою очередь, из банкнот больше всего необмененных - номиналом в 5 и 20 латов - их 1,7 миллиона и 780 тысяч банкнот соответственно.

Банк Латвии также проинформировал, что с понедельника, 19 октября, изменится режим работы кассы для клиентов Банка Латвии - отныне кассы будут открыты по понедельникам, вторникам, средам и четвергам с 8.30 до 16.30 и по пятницам с 8.30 до 15.30.

Банк Латвии обменивает денежные знаки в латах на евро по официальному курсу бесплатно и на бессрочной основе. Поврежденные латовые банкноты и монеты также обмениваются на евро, если они соответствуют условиям обмена - например, от банкноты осталось больше половины, а монеты не повреждены намеренно - к примеру, при изготовлении ювелирных изделий.