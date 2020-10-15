Латвийская певица в эмоциональном видео рассказала, как терпит насилие в отношениях

Девушка рассказала, что шесть лет назад развелась с мужем, потому что влюбилась в другого человека. Однако новая пассия начала обманывать ее уже в первые месяцы отношений.

"Все эти шесть лет я пытаюсь сбежать, потому что слишком много драмы. Я до сих пор его люблю, ведь у него так много хороших качеств, которых раньше я не встречала ни в одном человеке.

Но иногда он выпивает и становится очень агрессивным",

поделилась певица. Она отметила, что "женщина может простить, но боль остается".

@katy_tindemark_official Es nemāku ienīst draugu, kuru mīlu, bet viņu vajadzētu jau sen ienīst. Klusēt arī jau nevaru. ♬ Hurt - Parov Stelar

"Близость с ним не всегда дается мне легко. Иногда я просто не готова быть с ним близко физиологически. И вчера я пыталась объяснить ему, что мне больно... больно физически.... Я просто не могу этим заниматься. Но он сразу стал агрессивным, и я уже ничего не могла делать", - рассказала девушка в видео.

Тем не менее Тиндемарк сказала, что не планирует писать заявление в полицию, поскольку "против того, чтобы кто-то вмешивался в ее личную жизнь".

"Этот человек - мой лучший друг, и у него так много качеств, которых нет в других. Я его люблю", - в слезах рассказала Кетти.

Певица добавила, что хочет разрешить ситуацию. "Я очень надеюсь, что он поймет, потому что он единственный, кого я люблю. Приехав в Латвию, я проводила с ним 99% своего времени. Сейчас я чувствую себя очень плохо. У меня сильно болит рука и голова".

Тиндемарк также отметила, что говорила о поведении этого человека со своими близкими людьми, поэтому надеется, что ему станет стыдно и он больше не поднимет на нее руку.

"Он понимает, что сделал плохо, и я считаю правильным то, что я не стала писать заявление в полицию. Вы можете меня осудить, но теперь я понимаю, что гораздо важнее быть ответственным перед обществом, а не перед полицией. Я надеюсь, что вы меня понимаете", - в заключении говорит девушка.

@katy_tindemark_official 1. daļa. video lieku uz laiku, pēc tam izdzēsīšu, jo vajag tiekties pēc pozitīva, un šajā video tā nav. ♬ No Time to Die - Paul Hankinson Covers

@katy_tindemark_official 2. daļa. video lieku uz laiku, pēc tam izdzēsīšu, jo vajag tiekties pēc pozitīva, un šajā video tā nav. ♬ No Time to Die - Paul Hankinson Covers

@katy_tindemark_official 3. daļa. video lieku uz laiku, pēc tam izdzēsīšu, jo vajag tiekties pēc pozitīva, un šajā video tā nav. ♬ No Time to Die - Paul Hankinson Covers