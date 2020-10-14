IKEA опробует схему по выкупу нежелаемой мебели у покупателей

В Ирландии и Великобритании в магазинах IKEA в "Черную пятницу", 27 ноября, будет опробована и начата новая схема по выкупу мебели. Шведский мебельный гигант собирается выкупить нежелаемую покупателями мебель - ночные шкафчики, полки, книжные полки, небольшие столики, обеденные столы, офисные мебели, стулья и скамейки, а также некоторую детскую мебель.

Покупатели смогут получить за нее скидочный купон в размере 50% от стоимости принесенного товара. Кроме того, покупатели смогут вернуть и хорошо использованную мебель с вмятинами и царапинами, однако в обмен получат купон на скидку в размере 30%. Позднее все эта мебель попадет в секонд-хенды IKEA, где их за символическую цену смогут приобрести другие покупатели, пишет The Guardian.