IKEA опробует схему по выкупу нежелаемой мебели у покупателей

В день скидок, в так называемую "Черную пятницу", шведский мебельный гигант IKEA собирается выкупить у недовольных покупателей нежелаемую мебель и затем продать в мебельных сэконд-хендах.
В Ирландии и Великобритании в магазинах IKEA в "Черную пятницу", 27 ноября, будет опробована и начата новая схема по выкупу мебели. Шведский мебельный гигант собирается выкупить нежелаемую покупателями мебель - ночные шкафчики, полки, книжные полки, небольшие столики, обеденные столы, офисные мебели, стулья и скамейки, а также некоторую детскую мебель.
Покупатели смогут получить за нее скидочный купон в размере 50% от стоимости принесенного товара. Кроме того, покупатели смогут вернуть и хорошо использованную мебель с вмятинами и царапинами, однако в обмен получат купон на скидку в размере 30%. Позднее все эта мебель попадет в секонд-хенды IKEA, где их за символическую цену смогут приобрести другие покупатели, пишет The Guardian.
Шведский мебельный гигант планирует до 2030 года достичь полной углеродной нейтральности и стать дружественным климату и природе предприятию, поэтому IKEA периодически выступает с новыми экспериментами, чтобы снизить ущерб природе. В прошлом году предприятие испытывала выкуп мебели в шотландских городах Эдинберг и Глазго, в этом году создало пункты сортировки текстиля и аренды мебели в Ирландии. Кроме того, производитель в этом году отказался торговать пластиковыми соломинками и одноразовыми батарейками.