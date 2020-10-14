В этом выпуске:

В России за сутки подтвердили более 14 тысяч новых случаев коронавируса. В Европе на фоне роста числа заболевших ужесточают карантинные меры.

Новый премьер Кыргызстана обновил состав правительства. Его сторонники требуют отставки президента Жээнбекова.

В Минске прошел "Марш матерей". Светлана Тихановская обратилась к рабочим заводов с просьбой продолжить забастовку.

Евросоюз решил ввести санкции за отравление Навального. В списке - шесть человек и одна организация.

"Вы не одни". Тихановская призвала работников заводов и предприятий продолжать борьбу

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала работников заводов и предприятий страны продолжать борьбу. Об этом она сказала в распространенном видеообращении.

"Цена вашего протеста – то давление, которое оказывает на вас руководство. Но вы должны знать: они делают это, потому что напуганы. И потому что вы – огромная сила. Вас пугают тем, что любая новая власть распродаст заводы, что вас лишат зарплаты и вы не сможете кормить свои семьи. Но вам не говорят, что долгие годы режим делал все для того, чтобы вы не получали достойных зарплат", – сказала она.

По ее словам, провластные профсоюзы "десятилетиями забирали деньги работников" и не представляли их интересы, а на эти деньги "режим защищает себя". Она подчеркнула, что действия работников заводов приближают белорусов к победе.

"Я знаю, что вам нелегко. Но то, что вы делаете, с каждым днем приближает нас к победе. Объединяйтесь. Действуйте. Выходите из провластных профсоюзов и создавайте свои, независимые. Если вас будут лишать премий или увольнять – обратитесь в фонды, – сказала она. – Вам будут говорить, что создать самоуправление невозможно, – но Михаил Громов и Сергей Дылевский с Минского тракторного завода и Глеб Сандрос из "Беларуськалия" преуспели в этом на своих предприятиях и помогают остальным".

Тихановская добавила, что властям выгодно делать вид, что забастовок нет, но следить за новостями с других заводов и координировать планы действий можно в чат-боте "Завод".

"Собирайтесь в группы, делитесь своими успехами и продолжайте вашу борьбу. Только так мы сможем восстановить закон и спасти предприятия от того, как их губит режим. Вы не одни. Сейчас все белорусы понимают, насколько важна ваша забастовка, и готовы помогать вам всеми доступными способами",

– сказала Светлана Тихановская.

Накануне Тихановская объявила Александру Лукашенко "народный ультиматум": до 25 октября он должен уйти в отставку. Она указала, что если до этого срока требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы", а 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 14.10.2020