"Кто он такой? Решала, пахан?": Фадеев подтвердил свои обвинения в адрес Игоря Крутого

Ранее Агаларов обвинил Крутого в передергивании фактов и попросил публичных извинений. Каналу Super Макс Фадеев дал свой комментарий и раскрыл детали этой истории.

"Все началось с того, что несколько крупных игроков в шоу-бизнесе, продюсерских центров (Матвиенко, Дробыша и мой) договорились объединить свои силы и ресурсы, активы - все слить в одну большую компанию и это развивать", - начал свой рассказ Фадеев.

По словам Фадеева, Игорь Крутой появился "в деле" позднее, когда возникла идея общего радио. Его кандидатуру не предполагалось ставить во главе. Но Крутой сразу дал понять, что его роль должна быть главенствующей.

"Он говорит, что "привез" нас к Михаилу Гуцериеву. Минуточку, что значит привез? Я не бандероль, чтоб меня привозили. Меня пригласили на встречу - я приехал. Изначально была договоренность, что мы все будем партнерами и все решения будут производиться сугубо коллегиально", - цитирует продюсера Super.ru.

Но через неделю Фадееву и коллегам пришло известие о том, что состоится премия "Виктория".

"Я возмутился. И не только я - было еще много людей, которые возмутились, что без них что-то решили", - заметил Фадеев.

Он был удивлен, что через месяц у нас будет премия, а через неделю ее покажут. Ведь в течение года следует наблюдать за теми, кто должен в ней победить. Неизвестен принцип голосования и прочее. Для продюсера это было неприемлемо.

По словам Фадеева, вскоре стало известно, что решение о премии принял именно Игорь Крутой.

"Да, подтверждаю, я после этого сказал - кто он такой? Решала, пахан? Почему он постоянно говорит, что мы должны делать? Я встал и ушел, и за мной ушло очень много людей. Мне странно, почему Игорь Крутой это не упомянул?" - удивился Фадеев.