Трагедия в Болдерае: выпав из окна 12-го этажа, погиб мужчина

Погибший проживал на улице Бирзес, 28. Не исключено, что мужчина выбросился из окна своей квартиры.

"Это мой сосед с двенадцатого этажа. Выпивающий… Хорошим человеком был... Всего 40 лет или чуть больше. Точно не скажу. Я жил на одиннадцатом этаже, а он на двенадцатом. Об этом случае мне вчера рассказала жена. Я пришел домой, а она говорит, что Володя умер. Нормальный человек был, мастер на все руки. Работал, телевизоры ремонтировал. Еще с ребятами на стройке", - рассказал один из жильцов дома.

"Проблем со здоровьем у него не было. У него просто были конфликты с семьей. Он похоронил жену, а затем к нему переехали его дочь с гражданским мужем. Может, у них конфликт был, черт его знает", - говорит сосед.

Полиция все еще выясняет обстоятельства произошедшего, однако, если во время следствия подтвердится, что речь идет о несчастном случае или самоубийстве, дело не будет расследоваться в рамках уголовного процесса.