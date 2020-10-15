Трагедия в Болдерае: выпав из окна 12-го этажа, погиб мужчина

Во вторник, 13 октября, в Болдерае, выпав из окна 12-го этажа, погиб мужчина. Несмотря на то, что неотложная медицинская помощь прибыла на место происшествия очень быстро, спасти пострадавшего не удалось, так как травмы были слишком серьезными, сообщает Degpunktā.
Погибший проживал на улице Бирзес, 28. Не исключено, что мужчина выбросился из окна своей квартиры.
"Это мой сосед с двенадцатого этажа. Выпивающий… Хорошим человеком был... Всего 40 лет или чуть больше. Точно не скажу. Я жил на одиннадцатом этаже, а он на двенадцатом. Об этом случае мне вчера рассказала жена. Я пришел домой, а она говорит, что Володя умер. Нормальный человек был, мастер на все руки. Работал, телевизоры ремонтировал. Еще с ребятами на стройке", - рассказал один из жильцов дома.
"Проблем со здоровьем у него не было. У него просто были конфликты с семьей. Он похоронил жену, а затем к нему переехали его дочь с гражданским мужем. Может, у них конфликт был, черт его знает", - говорит сосед.
Полиция все еще выясняет обстоятельства произошедшего, однако, если во время следствия подтвердится, что речь идет о несчастном случае или самоубийстве, дело не будет расследоваться в рамках уголовного процесса.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке