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На грузинском горнолыжном курорте найдены тела 12 сотрудников ресторана

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Лыжная трасса "Риекстукалнс" в Балдоне
Лыжная трасса "Риекстукалнс" в Балдоне Фото: Ieva Lūka/LETA

В Грузии полиция расследует гибель 12 человек, тела которых были обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в поселке Гудаури.

Погибшими оказались 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Их тела нашли в жилых комнатах на втором этаже индийского ресторана.

Предварительно установлено, что все погибшие были сотрудниками этого заведения.

По заявлению полиции, трагедия, вероятно, произошла из-за несчастного случая. На телах погибших не было обнаружено следов насильственной смерти.

Рядом со спальными помещениями, где находились погибшие, был установлен работающий генератор. Его включили из-за перебоев с подачей электроэнергии. По предварительным данным, это могло стать причиной трагедии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следствие продолжается, чтобы детально установить все обстоятельства случившегося и подтвердить причины гибели людей.

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