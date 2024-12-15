На грузинском горнолыжном курорте найдены тела 12 сотрудников ресторана

Погибшими оказались 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Их тела нашли в жилых комнатах на втором этаже индийского ресторана.

Предварительно установлено, что все погибшие были сотрудниками этого заведения.

По заявлению полиции, трагедия, вероятно, произошла из-за несчастного случая. На телах погибших не было обнаружено следов насильственной смерти.

Рядом со спальными помещениями, где находились погибшие, был установлен работающий генератор. Его включили из-за перебоев с подачей электроэнергии. По предварительным данным, это могло стать причиной трагедии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следствие продолжается, чтобы детально установить все обстоятельства случившегося и подтвердить причины гибели людей.

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