Застенки и архивы: корреспондент Би-би-си побывал на брошенных объектах сирийских спецслужб

Несмотря на наличие цифровых серверов, здесь обнаруживается и немало бумажных документов. Кажется, все эти архивы — как электронные, так и рукописные — остались нетронутыми.

Те, кто здесь работал, по всей видимости, не успели ничего уничтожить и бежали, когда режим стал рушиться.

Записи в личных делах охватывают многие годы, ничего никогда не уничтожалось. В одной из папок к делу приложено несколько стреляных гильз.

Фото: BBC

В другом крыле обнаруживаются запасы оружия, в том числе минометы и мины.

Нас сопровождает боевик захватившей Дамаск исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» [в РФ запрещена]. Я спрашиваю его, зачем здесь оружие.

Он отвечает, что за годы сотрудничества режима Асада с Россией «все государственные учреждения фактически превратились в центры по борьбе с сирийским народом и его угнетению».

Горы документов и компьютерных файлов, хранящихся в Главном управлении разведки, могут сыграть ключевую роль в возможных будущих судебных процессах над теми, кто несет ответственность за пытки и лишение свободы сирийских граждан.

Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (также известный как Абу Мохаммед аль-Джолани), в заявлении , с которым ознакомилось агентство Reuters, обещал разыскать всех причастных к пыткам и убийствам заключенных при прежнем режиме. Об их помиловании не может быть и речи, добавил он.