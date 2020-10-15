У Сейма прошел пикет за правовую защиту всех семей

Прошлый пикет по данному вопросу состоялся неделю назад.

Целью пикета было привлечь внимание к тому, что Сейм многократно отклонял инициативы по регулированию совместной жизни неженатых пар. В частности, в марте 2018 комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонила закон о сожительстве, который подписали более 10 000 человек.

Галерея: Пикет у Сейма

В свою очередь в июне 2019 года Сейм отклонил законопроект о сожителях. А 30 декабря комиссия Сейма решила не продвигать на дальнейшее рассмотрение подписанную 10 тысячами граждан Латвии инициативу о регистрации однополых браков.

Реагироя на это, движение "Сожители" 1 октября на платформе manabalss.lv начали новый сбор подписей за инициативу "За правовую защиту всех семей". В течение неполной недели инициатива собрала 10 000 подписей и будет подана на рассмотрение в Сейм.