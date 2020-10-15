Полиция нашла пропавшую женщину. Ее годовалый ребенок мертв

Госполиция просила помощи жителей в поисках без вести пропавшей женщины 1987 года рождения и ее годовалой дочери. Женщина обнаружена, но ребенок найден мертвым.
Как сообщала полиция, женщина вместе с ребенком в четверг в 10 часов утра вышла из своего места жительства в Кекаве, на улице Рамавас, села в автомобиль KIA Ceed и пропала.
Полиция указала, что лица найдены, но к сожалению годовалый ребенок обнаружен без признаков жизни.
Имеющаяся в распоряжении стражей порядка информация свидетельствует, что ребенок утонул. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс.