Пт, 16.10.2020
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Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Минздрава

Полиция нашла пропавшую женщину. Ее годовалый ребенок мертв

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Госполиция просила помощи жителей в поисках без вести пропавшей женщины 1987 года рождения и ее годовалой дочери. Женщина обнаружена, но ребенок найден мертвым.

Как сообщала полиция, женщина вместе с ребенком в четверг в 10 часов утра вышла из своего места жительства в Кекаве, на улице Рамавас, села в автомобиль KIA Ceed и пропала.

Полиция указала, что лица найдены, но к сожалению годовалый ребенок обнаружен без признаков жизни.

Имеющаяся в распоряжении стражей порядка информация свидетельствует, что ребенок утонул. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс.

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