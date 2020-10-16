В Латвии за сутки еще 148 случаев Covid-19, умер человек в возрасте до 35 лет

Умерший человек входил в возрастную группу от 30 до 35 лет.

Вчера сделано 4759 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 382 949 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 3204 человек, 1329 человек выздоровели.

За прошлые сутки было госпитализировано шесть пациентов с Covid-19, выписано восемь.

Из госпитализированных на данный момент людей с Covid-19 54 находится в среднетяжелом состоянии, а девять - в тяжелом.