Пт, 16.10.2020
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Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Минздрава

В Латвии за сутки еще 148 случаев Covid-19, умер человек в возрасте до 35 лет

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Один человек скончался.

Умерший человек входил в возрастную группу от 30 до 35 лет.

Вчера сделано 4759 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 382 949 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 3204 человек, 1329 человек выздоровели.

За прошлые сутки было госпитализировано шесть пациентов с Covid-19, выписано восемь.

Из госпитализированных на данный момент людей с Covid-19 54 находится в среднетяжелом состоянии, а девять - в тяжелом.

В общей сложности до сегодняшнего дня из стационаров выписаны 277 пациентов, переболевших Covid-19, среди которых как скончавшиеся, так и поправившиеся.

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