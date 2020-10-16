Пт, 16.10.2020
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Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог

Фото ⟩ Мадара Репше выписана из больницы после тяжелой операции

Дочь латвийского политического деятеля и финансиста Эйнарса Репше Мадара была успешно выписана из Рижской 1-й больницы после очередной серьезной операции. Домой дочку отвез отец. 

Под публикацией фото с отцом Мадара написала, что неделю после операции провела в отделе интенсивной терапии, где лежала на кровати, а движения были ограничены. 

"Дома даже стены тебя лечат. Спасибо за огромную поддержку и любовь. Спасибо, папа, за то, что навещал меня", - написала Мадара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Спасибо от всего сердца за письма и пожелания, поддержку - это очень помогает держаться и дает силы выдержать (...) Большое спасибо доктору Снипе из 1-й больницы!!! Он просто выдающийся и отличный хирург! И остальные врачи и медсестры - я так благодарна за теплое отношение и заботу!" - поблагодарила медиков и персонал больницы девушка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Мадара Репше уже долгое время борется с тяжелой болезнью, она перенесла очередную операцию, которая, по словам девушки, была уже седьмой. У Мадары врожденный дефект части органов пищеварительной системы или кишечника. Седьмую операцию нидерландские медики не взялись делать, ссылаясь на слишком большой риск. 

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