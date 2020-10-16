Фото ⟩ Мадара Репше выписана из больницы после тяжелой операции

Под публикацией фото с отцом Мадара написала, что неделю после операции провела в отделе интенсивной терапии, где лежала на кровати, а движения были ограничены.

"Дома даже стены тебя лечат. Спасибо за огромную поддержку и любовь. Спасибо, папа, за то, что навещал меня", - написала Мадара.

"Спасибо от всего сердца за письма и пожелания, поддержку - это очень помогает держаться и дает силы выдержать (...) Большое спасибо доктору Снипе из 1-й больницы!!! Он просто выдающийся и отличный хирург! И остальные врачи и медсестры - я так благодарна за теплое отношение и заботу!" - поблагодарила медиков и персонал больницы девушка.