"Можете вместо тренировки встретиться компашкой в 30 человек в однушке. Только не танцуйте!"

Ну что, вас тоже удивили новые ограничения? Мы, конечно, понимаем, что все делается во благо, но часть этих идей кажутся, как минимум, недоработанными. Ну, например, запрет групповых занятий спортом. Нет-нет, даже если ваши коврики для йоги будут на расстоянии 2-ух метров друг от друга - нельзя! Футбол? Конечно, нельзя! И да, мы знаем, что футбольное поле огромное. Хоккей? Ну и что, что вы уже в масках - нельзя, это очень опасно! Зато можете вместо тренировки встретиться компашкой в 30 человек у кого-нибудь в однушке в Пурчике - тут проблем нет. Только не танцуйте!

Еще нас радует тот факт, что если у тебя нет маски, то не можешь просто пойти и купить её, ведь для входа в магазин… барабанная дробь… нужна маска! И делай с этим, что хочешь - хоть в уличном бою ее отвоёвывай! Нам это напоминает ситуацию, когда на открытую вакансию приглашают молодого студента, но при этом требуют опыт работы от 50 лет… в организации концертов Бориса Моисеева… в Чечне. То есть в теории звучит красиво, но, по сути, мало выполнимо.

Ладно, есть в мире новости и помимо вируса. Тут вот Apple выпустил новый Айфон! Правда, в этот раз в комплектацию не входят наушники и зарядное устройство. Ну и правильно, а чего заморачиваться? Предлагаем из следующего выпуска исключить уже и сам телефон. Всё очень просто - покупаешь коробку, а в ней наклейка "iPhone 13" и клей ты ее куда угодно, хоть на свой старый Samsung! Осталось только одно, что Apple пока не может сделать проще - это лица пользователей своей продукции.

Смешная новость пришла из страны восходящего солнца. Японец 200 раз проиграл автомату с призами и позвал полицию. Понадобилось еще 300 попыток, чтобы понять - с автоматом что-то не так. У нас только один вопрос - что он там такое тянул?!! Что не отступил даже когда стоимость этой невиданной штуковины увеличилась в 500 раз! Хмм, похоже мы наконец поняли, как формируется ценник строительных объектов в Латвии. Видимо, где-то и у нас стоит такой же непутёвый автомат с разными стройматериалами: "Слушай, я этот винтик уже сотый раз вытащить не могу… он же в итоге золотым получится! - Тяни-тяни, нам еще на Южный мост 5 болтов надо".

Ну, а мы, отдел маркетинга и апельсиновых корок Balticom, собрались наконец заняться спортом! Уже и треники постирали, и шнурки погладили, а тут "бац" и ограничения ввели! Эх, ну ладно, хоть аватарку поставим с хэштегом #GribuSportot, пусть люди знают о нереализованном потенциале Олимпийских чемпионов. Ну, и тем временем мы тщательно бдим за первым признаком короновируса - потерей вкуса (и нет, дело не во внезапной любви к песням Моргенштерна). Свои вкусовые рецепторы мы проверяем каждый час! Пока все вкусно - и шоколадки, и печенье, чипсы так вообще отвал башки. Теперь, когда кто-то спрашивает "где вы были?", мы отвечаем не "трескали", а "делали экспресс-тест на коронавирус"!

А как вы думаете, маска защищает от вируса или от штрафа?