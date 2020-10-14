Представлен новый iPhone - самый легкий 5G-телефон с крепчайшим стеклом и мощным процессором

Поклонники Apple наконец дождались - была презентована новая линейка смартфонов. Впрочем, до нее Тим Кук представил новые колонки HomePod mini, поддерживающие ассистента Siri и объединяющиеся в единую сеть при наличии нескольких штук в квартире. Таким образом, теперь есть возможность перемещаться по помещениям, слушая любимые подкасты, музыку или новостные передачи без перерывов и всегда на достаточной громкости.

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К главной теме дня глава Apple подключился сразу же после презентации колонок.

Первой Apple показала базовую модель iPhone 12 - первый телефон Apple с поддержкой 5G.

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В плане дизайна видно, что Apple вернулась, если можно так сказать, к истокам, и новая серия телефонов навевает воспоминания об элегантном виде iPhone 4. Устройства симметричны, с прямыми краями и плоским экранам. Для консервативных пользователей смартфонов это хорошая новость, так как в наше время модно производить телефоны с закругленными краями экранов.

То, что нельзя увидеть, но что требовало значительных вложений - это используемые материалы. По словам инженеров Apple, новые iPhone получили самое прочное на данный момент стеклянное покрытие, которое встречается в бизнесе. Оно разработано в сотрудничестве со специалистами из Corning и включает в себя обжиг стеклокерамического покрытия при высоких температурах для обеспечения высокой прочности и отличных оптических свойств.

Это имеет значение, так как новый OLED экран диагональю 6,1 дюймов теперь имеет вдвое большее разрешение (2532x1170 pix) для ярких, глубоких и сочных цветов. Стеклянное покрытие, называемое керамическим экраном, создано, чтобы экран был столь же ярким и без повреждений даже после нескольких падений на землю. Подсчитано даже, что с новым покрытием вероятность того, что телефон будет подниматься без трещин в стекле, в четыре раза выше.

В новые iPhone встроен чипсет A14 Bionic с самым быстрым четырехядерным процессором в индустрии. Кроме того, A14 Bionic содержит улучшенный процессор обработки изображений, более мощный контролер машинного обучения и т.д. Процессор мощнее, так как в нем находятся 11,8 миллиарда транзисторов, что на 40 процентов больше, чем в A13. Также он может выполнять до 11 триллионов операций в секунду. A14 установлен во всех смартфонах Apple.

ФОТО: Apple

Камера смартфона в наши дни имеет не меньшую роль, чем мощность и экран. На задней крышке iPhone видна система из двух камер с главной камерой f1.6 12 мегапикселей и широкоугольной камерой в 12 мегапикселей (120o). Системы линз и сенсоры с большими пикселями дополнены расширенными функциями обработки изображений, что упрощает съемку и фотографирование даже при слабом освещении. Имеется и система оптической стабилизации изображения, которая может регулировать положение датчика за объективом камеры до 5000 раз в секунду.

В конце блока про iPhone 12 компания уточнила важную деталь - все новые смартфоны будут комплектоваться кабелем Lightning на USB-C и лишатся блока питания и наушников.

Те же самые мощность и камеры получил и новый iPhone 12 Mini - телефон, которому Apple прогнозирует большие достижения. Он имеет экран 5,4 дюйма, однако меньший по размеру корпус, чем у, например, iPhone 8, размер экрана которого 4,7 дюйма.

ФОТО: Apple

Представлены также были и iPhone 12 Pro и Pro Max. Они мало чем отличаются от предшественников в плане дизайна и похожи на симметричные телефоны прошлых лет, только корпус изготовлен из еще более мелких материалов, чем обычные iPhone 12. В плане мощности сюрпризов и различий нет, однако система камер еще на порядок более развитая. СМодель Pro получила дополнительную телефото линзу с функцией четырехкратного оптического увеличения, тогда как более крупный Pro Max 0 - не только больший сенсор главной камеры, но и телефото камеру с пятикратным зумом. Размер экрана Pro Max - 6,7 дюймов, тогда как у Pro - тот же экран 6,1 дюймов, что и у iPhone12.

ФОТО: Apple

Можно добавить, что с выпуском новых телефонов у Apple появился ряд устройств на разные вкусы и потребности в очень широком диапазоне цен.