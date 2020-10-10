Угроза Covid-19 нарастает, Латвия реагирует. Собрали все, что следует знать о новых правилах

Новые случаи Covid-19 прибавляются десятками, растет и число госпитализированных пациентов, побивая все новые рекорды. Режим чрезвычайной ситуации Латвия не вводит, на рост заболеваемости реагируя более точечно. RUS TVNET собрал воедино все новые ограничения, введенные в стране в связи с угрозой распространения Covid-19.
Запрет на масштабные мероприятия
С 10 октября по 31 декабря запрещены масштабные мероприятия, предполагающие активное передвижение участников, например, скандинавскую ходьбу или бег.
Чтобы найти юридически корректный путь отмены Рижского марафона, юристы предложили принять поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, которые до 31 декабря запрещают предусматривающие активное передвижение людей мероприятия на улице с числом участников превышающим 300.
Таким образом Рижский марафон был отменен.
Поправки также предусматривают, что до 31 декабря на мероприятиях или в местах предоставления хозяйственных услуг в помещениях будет разрешено одновременное нахождение до 500 человек, на улице - до 1000.
Ранее действовала норма, что в местах мероприятий и оказания услуг в помещениях могут собираться не более 1000 человек, на открытом воздухе - до 3000.
Тренировки и лагеря
С 10 октября в спортивных тренировках не участвуют лица, не связанные с их проведением, а спортивные мероприятия с участием лиц до 18 лет должны проходить без зрителей.
С учетом того, что детские лагеря организуются также в осенний и зимний сезон, правительство постановило, что в одной группе в детском лагере может быть не больше 30 детей. Эта норма введена сроком до 31 октября.
Запрет на танцы
Чтобы ограничить распространение Covid-19, но не ограничивать предпринимательство в сфере общественного питания, до начала ноября в ночных развлекательных местах будет возможность употреблять алкоголь, но нельзя будет танцевать.
Новые правила самоизоляции
С 10 октября самоизоляцию в Латвии не нужно соблюдать по возвращении из четырех стран - Финляндии, Норвегии, Кипра и Ватикана.
Изменен принцип установления порога для самоизоляции - в дальнейшем он будет устанавливаться с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии. Этот показатель сейчас составляет 40,4 случая Covid-19 на 100 тысяч жителей.
По информации SPKC, с понедельника, 12 октября, будут запрещены пассажирские перевозки в Нидерланды и Бельгию. В списке стран, на которые распространяется запрет на пассажирские рейсы, остаются Андорра, Испания и Чехия, а регулярные пассажирские перевозки во Францию можно будет возобновить.
Новые права полиции
C 12 октября действует новая информационная система контроля Covid-19 для прибывающих в Латвию лиц - полиция получит право останавливать частные автомобили, чтобы проверить, не находится ли в них человек, который не предоставил информацию о себе в этой системе, хотя обязан был это сделать.
Обязательные маски в транспорте
В Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте, однако дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить. Кроме того, если у пассажира имеется очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.
Эта мера безопасности введена в Латвии на месяц - до 6 ноября.
Ограничения в отдельных самоуправлениях. Возможно, ехать сюда тоже не стоит
В некоторых самоуправлениях с 10 октября дня по 6 ноября введены дополнительные ограничения. С учетом высокого 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости на 100 тысяч жителей специальные меры введены:
- в Айзпутском крае (537,1),
- в Даугавпилсе (205,8) и Даугавпилсском крае (94,3),
- в Дундагском крае (576,8),
- в Кулдигском крае (380,9),
- в Олайнском крае (164,1),
- в Талсинском крае (126,2) и
- в Краславском крае (148,4).
С учетом того, что распространение инфекции в этих регионах происходит в школах и трудовых коллективах, решено ограничить скопление людей вне работы и учебы. Поэтому там отменены занятия самодеятельных коллективов, любительские спортивные мероприятия, занятия по интересам и профессиональной направленности.
Также в этих самоуправлениях в местах проведения мероприятий и оказания услуг не могут собираться более 500 человек, а заведения общественного питания могут работать только с 6 до 24 часов.
В помещениях нельзя организовывать мероприятия без фиксированных сидячих мест, то есть могут проходить спектакли, концерты, киносеансы и конференции, но не дискотеки.