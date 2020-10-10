Угроза Covid-19 нарастает, Латвия реагирует. Собрали все, что следует знать о новых правилах

Запрет на масштабные мероприятия

С 10 октября по 31 декабря запрещены масштабные мероприятия, предполагающие активное передвижение участников, например, скандинавскую ходьбу или бег.

Чтобы найти юридически корректный путь отмены Рижского марафона, юристы предложили принять поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, которые до 31 декабря запрещают предусматривающие активное передвижение людей мероприятия на улице с числом участников превышающим 300.

Таким образом Рижский марафон был отменен.

Поправки также предусматривают, что до 31 декабря на мероприятиях или в местах предоставления хозяйственных услуг в помещениях будет разрешено одновременное нахождение до 500 человек, на улице - до 1000.

Ранее действовала норма, что в местах мероприятий и оказания услуг в помещениях могут собираться не более 1000 человек, на открытом воздухе - до 3000.

Тренировки и лагеря

С 10 октября в спортивных тренировках не участвуют лица, не связанные с их проведением, а спортивные мероприятия с участием лиц до 18 лет должны проходить без зрителей.

С учетом того, что детские лагеря организуются также в осенний и зимний сезон, правительство постановило, что в одной группе в детском лагере может быть не больше 30 детей. Эта норма введена сроком до 31 октября.

Запрет на танцы

Чтобы ограничить распространение Covid-19, но не ограничивать предпринимательство в сфере общественного питания, до начала ноября в ночных развлекательных местах будет возможность употреблять алкоголь, но нельзя будет танцевать.

Новые правила самоизоляции

С 10 октября самоизоляцию в Латвии не нужно соблюдать по возвращении из четырех стран - Финляндии, Норвегии, Кипра и Ватикана.

Изменен принцип установления порога для самоизоляции - в дальнейшем он будет устанавливаться с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии. Этот показатель сейчас составляет 40,4 случая Covid-19 на 100 тысяч жителей.

По информации SPKC, с понедельника, 12 октября, будут запрещены пассажирские перевозки в Нидерланды и Бельгию. В списке стран, на которые распространяется запрет на пассажирские рейсы, остаются Андорра, Испания и Чехия, а регулярные пассажирские перевозки во Францию можно будет возобновить.

Новые права полиции

C 12 октября действует новая информационная система контроля Covid-19 для прибывающих в Латвию лиц - полиция получит право останавливать частные автомобили, чтобы проверить, не находится ли в них человек, который не предоставил информацию о себе в этой системе, хотя обязан был это сделать.

Обязательные маски в транспорте

В Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте, однако дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить. Кроме того, если у пассажира имеется очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.

Эта мера безопасности введена в Латвии на месяц - до 6 ноября.

Ограничения в отдельных самоуправлениях. Возможно, ехать сюда тоже не стоит

В некоторых самоуправлениях с 10 октября дня по 6 ноября введены дополнительные ограничения. С учетом высокого 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости на 100 тысяч жителей специальные меры введены:

в Айзпутском крае (537,1),

в Даугавпилсе (205,8) и Даугавпилсском крае (94,3),

в Дундагском крае (576,8),

в Кулдигском крае (380,9),

в Олайнском крае (164,1),

в Талсинском крае (126,2) и

в Краславском крае (148,4).

С учетом того, что распространение инфекции в этих регионах происходит в школах и трудовых коллективах, решено ограничить скопление людей вне работы и учебы. Поэтому там отменены занятия самодеятельных коллективов, любительские спортивные мероприятия, занятия по интересам и профессиональной направленности.

Также в этих самоуправлениях в местах проведения мероприятий и оказания услуг не могут собираться более 500 человек, а заведения общественного питания могут работать только с 6 до 24 часов.