Ср, 14.10.2020
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С сегодняшнего дня нужно усиленно использовать маски для лица. Где именно их надо надевать?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С сегодняшнего дня ношение масок будет обязательным в ряде публичных мест, в том числе в местах торговли и на вокзалах, сообщает LETA. Такое решение вчера, 13 октября, приняло правительство.

Маски необходимо будет использовать в местах торговли - магазинах, включая супермаркеты, почтовых отделениях, на заправочных станциях и в других местах, где проходит торговля. Их использование также будет обязательным на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, а также в культурных и религиозных учреждениях, за исключением мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.

Маски также должны будут использоваться, например, посетителями музеев, выставочных залов, библиотек, религиозных объектов, если они пошли туда, чтобы посмотреть музейную экспозицию, выставку, посетить службу или по другим аналогичным причинам. Однако если в этих местах происходит какое-либо мероприятие, где люди имеют персонализированные места, маски использовать не нужно.

Маски также должны использоваться персоналом, работающим в вышеупомянутых местах, если они не отделены от посетителей физическим барьером.

Как и прежде, требование носить маски не распространяется на детей младше 13 лет.

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