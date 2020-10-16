34-летняя женщина, умершая от Covid-19, не имела сопутствующих заболеваний

На пресс-конференции в пятницу, 16 октября, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сказал, что эпидемиологи не имеют подробных медицинских карт этого пациента, однако эпидемиолог SPKC дважды разговаривал с этим человеком. По словам самого пациента, сопутствующих заболеваний в его анамнезе выявлено не было.

Перевощиков рассказал, что при первом контакте с пациенткой у нее было легкое течение болезни, однако ее состояние быстро ухудшалось, и во второй раз пациентка уже испытывала трудности в общении.

Эксперт подчеркнул, что нет ничего нового в том, что здоровые люди также заболевает, и ход болезни у них может стать тяжелым - хотя это, конечно, реже. 125

В телепрограмме LTV Panorāma также в пятницу, 16 октября, сообщалось, что пациенткой, умершей от Covid-19, была 34-летняя женщина.

Уже сообщалось, что в четверг, 15 октября, согласно данным, собранным SPKC, в Латвии было зарегистрировано наибольшее количество новых случаев Covid-19 - 148. Также скончался инфицированный Covid-19 человек в возрастной группе от 30 до 35 лет.

За последние сутки было проведено 4759 обследований на Covid-19, что является одним из самых высоких показателей количества тестов, проведенных за день. Между тем, всего в Латвии проведено 382 949 обследований, 3 204 человека заболели, а 1329 выздоровели.