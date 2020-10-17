В США казнят Лизу Монтгомери. Это первая смертная казнь за почти 70 лет

Женщину казнят 8 декабря 2020 года в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию. Монтгомери станет девятым федеральным заключенным, подвергнутым смертной казни с тех пор, как Минюст возобновил их в июле после 17-летнего моратория, пишет Associated Press.

Последней женщиной, казненной в США, была Бонни Хеди, умершая в газовой камере в 1953 году.

Из материалов дела следует, что в октябре 2004 года Монтгомери приехала в дом жертвы, 23-летней Бобби Джо Стиннетт, под предлогом покупки щенка. Она придушила беременную верёвкой, а потом схватила кухонный нож и вырезала ребёнка из живота. Женщина была на восьмом месяце беременности. Позже убийца пыталась выдать девочку за свою.