Асбест и Вандалы хотят сменить название. Ад и Дилдо - не хотят

В 2011 году карьер Джеффри был закрыт навсегда. С тех пор город пытается избавиться от старого имиджа и создать новый, но безуспешно.

Здесь хотели даже создать на базе карьера парк экстремальных развлечений - для альпинистов и любителей горных велосипедов, но проект зарубили из-за опасений по поводу влияния места на здоровье.

Пайе рассказывает, что городок нанял специалистов по пиару, чтобы изменить городской логотип и создать новый интернет-сайт. Посланцы Асбеста много раз выезжали в командировки, пытаясь убедить инвесторов вложиться в город. Бесполезно.

Вот как бывает, когда создаваемая долгие годы репутация места вдруг оказывается плохой. С подобными проблемами сталкиваются многие города, чье название либо странное, либо ужасно звучащее.

Тут многое зависит и от самого названия, и от отношения местных жителей к нему. Некоторые города идут на все, чтобы назваться иначе, а другие просто придумывают способ, как обыграть и использовать "ужасное" название с выгодой для себя.

Кого можно встретить в Вандалах и зачем ехать в Ад

Во французском городке, чье название по-английски выглядело как Вандалы, решили, что это неизбежно притягивает сюда именно такой тип туристов, в то время как другие опасаются приезжать, считая, что встретятся здесь с жителями, поведение которых соответствует названию места.

В 2008 году вандальцы (не вандалы!) проголосовали за переименование в Ванту и стали вантузианцами. "Мы не вандалы, - говорил тогда мэр городка, - и нет никаких причин думать о нас так".

Однако подобное название, как ни странно, несет в себе огромный коммерческий потенциал. И, возможно, самый показательный пример - это норвежская деревушка Хелл, то есть Ад по-английски.

Норвежцы, живущие в Аду, стараются использовать это на все сто Getty Images

Конечно, с адом это название никак не связано, оно - от старонорвежского "hellir", то есть "пещера в скале". Но популярность этого местечка у туристов уже на протяжении почти целого века можно объяснить именно ассоциациями с местом, куда попадают грешники.

Еще в 1930-х газета New York Times сообщала об американцах, которые едут в норвежскую деревню только для того, чтобы сфотографироваться на фоне вывески железнодорожной станции и купить открыток с надписью "Весь ад замерз".

Такой имидж сподвиг Хелл на создание собственного туристического бренда и на проведение международных мероприятий с соответствующими названиями - например, ежегодного Фестиваля адского блюза, а также этапа ралли (видимо, по адским дорогам).

Здесь даже выложили на окрестных холмах надпись в голливудском стиле - HELL огромными буквами. Чтобы все видели, куда попали.

Главное - преодолеть смущение

Создание и развитие соцсетей помогает городам капитализировать свои странные названия.