Почти половина населения Латвии симпатизирует белорусской оппозиции. За Лукашенко - 17%

В ходе опроса, проведенного в октябре этого года, население попросили указть, какая из сторон конфликта между властью Беларуси и оппозицией вызывает у них симпатию.

43% респондентов заявили, что симпатизируют оппозиции.

Президента Беларуси Александра Лукашенко и нынешнюю политику соседнего государства одобряют 17% респондентов.

Почти каждый третий, или 31%, не сочувствует ни тому, ни другому, а еще 9% не имеют определенного мнения по этому поводу.

Как сообщалось, в воскресенье , 18 октября, тысячи людей вышли на улицы Минска в знак протеста против режима Лукашенко, несмотря на сообщения о том, что ранее белорусские силовики угрожали использовать против протестующих боевое оружие.

Силовые структуры в столице Беларцси задержали уже более 100 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, уехавшая после выборов в Литву, призвала своих соотечественников не отклоняться от своих требований и быть на протестах мирными, но настойчивыми.

"Мы остановимся только тогда, когда все политические заключенные будут освобождены, сотрудники правоохранительных органов начнут защищать людей и в Беларусь вернутся верховенство закона и справедливые выборы", - сказала Тихановская.

Тихановская призвала Лукашенко уйти в отставку до 25 октября или рассчитывать на масштабные забастовки, которые парализуют всю страну.

Протесты против фальсификации президентских выборов в Беларуси идут уже более двух месяцев. Во время акций протеста более 13 тысяч человек были задержаны, несколько сотен получили ранения.

Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси 9 августа, действующий глава государства Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Тихановская - 10,1%, однако оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными, и что Тихановская с большим перевесом победила на выборах.

ЕС и другие страны Запада также отказались признать результаты выборов.