Почти половина населения Латвии симпатизирует белорусской оппозиции. За Лукашенко - 17%

Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством SKDS, в контексте политических событий в Беларуси почти половина жителей Латвии симпатизирует оппозиции.
В ходе опроса, проведенного в октябре этого года, население попросили указть, какая из сторон конфликта между властью Беларуси и оппозицией вызывает у них симпатию.
43% респондентов заявили, что симпатизируют оппозиции.
Президента Беларуси Александра Лукашенко и нынешнюю политику соседнего государства одобряют 17% респондентов.
Почти каждый третий, или 31%, не сочувствует ни тому, ни другому, а еще 9% не имеют определенного мнения по этому поводу.
Как сообщалось, в воскресенье , 18 октября, тысячи людей вышли на улицы Минска в знак протеста против режима Лукашенко, несмотря на сообщения о том, что ранее белорусские силовики угрожали использовать против протестующих боевое оружие.
Силовые структуры в столице Беларцси задержали уже более 100 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, уехавшая после выборов в Литву, призвала своих соотечественников не отклоняться от своих требований и быть на протестах мирными, но настойчивыми.
"Мы остановимся только тогда, когда все политические заключенные будут освобождены, сотрудники правоохранительных органов начнут защищать людей и в Беларусь вернутся верховенство закона и справедливые выборы", - сказала Тихановская.
Тихановская призвала Лукашенко уйти в отставку до 25 октября или рассчитывать на масштабные забастовки, которые парализуют всю страну.
Протесты против фальсификации президентских выборов в Беларуси идут уже более двух месяцев. Во время акций протеста более 13 тысяч человек были задержаны, несколько сотен получили ранения.
Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси 9 августа, действующий глава государства Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Тихановская - 10,1%, однако оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными, и что Тихановская с большим перевесом победила на выборах.
ЕС и другие страны Запада также отказались признать результаты выборов.
Фото: В Беларуси продолжаются акции протеста против режима Лукашенко