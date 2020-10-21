Чт, 22.10.2020
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Илзе Винькеле
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Какой картофель лучше - красный или белый?

ФОТО: Shutterstock

Наверно, каждый при покупке картофеля задумывался - а чем отличается картошка красная от желтой? Разбираемся! 

Некоторые считают, что розовый картофель - полезнее. Но правда ли это? Рассказывает портал Novate.

Сортов картофеля - множество. За цвета отвечают пигменты, которые находятся в составе картофеля. За розовый оттенок отвечает антоциан. В одних сортах его больше, в других - меньше, но цвет кожуры образует именно он. 

Так розовый картофель полезнее? Ученые считают, что у антоциана есть разные полезные свойства и они могут позитивно влиять на организм человека. Правда, есть небольшая проблема: 

от красной картошки ты можешь получить все "бонусы", только, если съешь необработанной со всей кожурой. Но вряд ли кто-то решится на это, да и делать так не рекомендуется тоже. 

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Тем не менее, нужно отметить, что овощи в розовой кожуре лучше сохраняют форму, чем большая часть желтого картофеля, и поэтому красный картофель отлично подходит для варки. Но если вы планируете запечь картошку или сделать пюре, то лучше взять желтую или белую. 

Но тут важно понимать, что не весь красный и белый картофель одинаковый, многое зависит и от сорта. 

Выбирая картофель, прежде всего нужно обратить внимание не на цвет, а на его состояние. Овощ должен быть целым и твердым. На кожуре не должно быть коричневых пятен и глубоких отверстий. И точно не стоит покупать картофель, который дал корни. 

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