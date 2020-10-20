Министр допускает, что всем пожилым людям вакцин от гриппа не хватит

Учитывая нехватку возможностей производства противогриппозных вакцин и проблемы с их доступностью во всем мире, в этом году вакцин от гриппа в Латвии не хватит для всех пожилых людей, которые захотят сделать прививку, сказала министр здравоохранения Илзе Винькеле в программе Латвийского телевидения "Šodienas jautājums".
"Нельзя дополнительно произвести вдвое больше вакцин от гриппа, если потребность в них возрастает за полгода до этого, потому что их нужно заказывать за год, что в данном случае было невозможно", - сказала она. Количество вакцин, предложенное производителями дополнительно, было передано социальным работникам и врачам, которые в этом году получат в общей сложности 90 тыс. вакцин.
"Доступность вакцин от гриппа - глобальная проблема", - добавила глава Минздрава.
Как ранее заявил представитель Meness aptieka, член совета группы компаний "Repharm" Динс Шмитс, вакцины против гриппа не доставлены в Латвию в достаточном количестве, поскольку ответственные государственные учреждения недостаточно подготовились к сезону гриппа и не договорились с производителями вакцин.