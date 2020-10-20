Министр допускает, что всем пожилым людям вакцин от гриппа не хватит

"Нельзя дополнительно произвести вдвое больше вакцин от гриппа, если потребность в них возрастает за полгода до этого, потому что их нужно заказывать за год, что в данном случае было невозможно", - сказала она. Количество вакцин, предложенное производителями дополнительно, было передано социальным работникам и врачам, которые в этом году получат в общей сложности 90 тыс. вакцин.