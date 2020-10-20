Ср, 21.10.2020
Я призываю правительство разработать план. План - не догма. Если ситуация изменится, и разработанное в плане не подойдет, то его можно изменить. Было бы хорошо, если бы люди хотя бы примерно знали, какими будут дальнейшие действия в конкретном случае. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Министр допускает, что всем пожилым людям вакцин от гриппа не хватит

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Учитывая нехватку возможностей производства противогриппозных вакцин и проблемы с их доступностью во всем мире, в этом году вакцин от гриппа в Латвии не хватит для всех пожилых людей, которые захотят сделать прививку, сказала министр здравоохранения Илзе Винькеле в программе Латвийского телевидения "Šodienas jautājums".

"Нельзя дополнительно произвести вдвое больше вакцин от гриппа, если потребность в них возрастает за полгода до этого, потому что их нужно заказывать за год, что в данном случае было невозможно", - сказала она. Количество вакцин, предложенное производителями дополнительно, было передано социальным работникам и врачам, которые в этом году получат в общей сложности 90 тыс. вакцин.

"Доступность вакцин от гриппа - глобальная проблема", - добавила глава Минздрава.

Как ранее заявил представитель Meness aptieka, член совета группы компаний "Repharm" Динс Шмитс, вакцины против гриппа не доставлены в Латвию в достаточном количестве, поскольку ответственные государственные учреждения недостаточно подготовились к сезону гриппа и не договорились с производителями вакцин.

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