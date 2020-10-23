На Facebook факты о Латвийской промышленности вырваны из контекста или замолчаны

Dzintars неплатежеспособен, но не сказано о других производителях косметики

Автор поста на Facebook также пишет про "гиганта и лидера советского парфюмерно-косметического рынка" - завод Dzintars. Он описал былые достижения предприятия и добавил: "Обанкрочен и окончательно закрыт в ноябре 2019 года".

В прошлом году Dzintars действительно был признан неплатежеспособным. Предприятие основано в 1849 году, в 1950-х получило название Dzintars и после восстановления независимости Латвии успешно продолжило работу. В 2008 и 2014 году представители Dzintars заявляли о двух кризисах, которые способствовали сокращению традиционных, постсоветских рынков сбыта продукции, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего накопились долги. В 2016 году предприятие попросило правовой защиты.

Портал общественных СМИ rus.lsm.lv ранее анализировал проблемы предприятия, которые главным образом сводились к управлению. Эксперты были склонны винить в проблемах главного акционера Илью Герчикова, который, кроме того, был бессменным руководителем завода с 1974 года.

Финансовый директор фармхолдинга Olainfarm Салвис Лапиньш отметил rus.lsm.lv производителя косметики Madara, который начал свой бизнес с нуля в середине 2000-х и ежегодно увеличивал обороты на десятки процентов, работая с прибылью:

"Тенденции там явно противоположные. Madara делает то, что Dzintars не смог – развиваться по рыночно обоснованным принципам".

В 2019 году оборот предприятия составил 11,546 миллионов евро, что на 21% больше, чем годом ранее.

Историк: на 1990 год большая часть продукции не была конкурентоспособной

Ректор Видземского университета прикладных наук (Vidzemes Augstskola), историк Гатис Круминьш в разговоре с Re:Check отметил, что это классический рассказ о разрушенной промышленности и о том, что на ее место ничего не пришло. Однако это не так. "Да, возможно, снизилась значимость промышленности, если мы посмотрим чисто по категориям народного хозяйства. Во время советской оккупации удельный вес промышленности по отношению к другим отраслям был выше, но тогда была совершенно иная экономическая модель", - сказал Круминьш.

От развития индустрии Латвии выгоды было мало, потому что прибыль уходила центральному управлению СССР, и это не помогало решать местные социально-экономические проблемы, признают и другие эксперты. Используя материалы архивов, Круминьш подсчитал, что с 1960 по 1980 год, для своих нужд СССР оставило 23% от всех доходов, полученных на Латвийской территории.

Объем промышленности схожий, но работников меньше

По словам историка Круминьша, объем промышленности сейчас довольно схож с тем, что было на 1990 год, но количество работающих в три раза меньше. Это свидетельствует о том, что выросла продуктивность, объяснил Круминьш.