На Facebook факты о Латвийской промышленности вырваны из контекста или замолчаны

Время от времени в соцсетях становятся популярными рассказы об утраченной Латвийской промышленности. В них перечисляются, какие в Латвии были заводы во время СССР, и какова их судьба.
Однако пост вводит в заблуждение, так как опубликован без контекста - в Латвии успешно работают многие другие предприятия и общий объем промышленности со вступления в Евросоюз существенно вырос.
Запись содержит краткое описание различных Латвийских заводов, большинство из которых в разное время свою работу прекратили. Автор поста добавил:
В профиле автора поста указано, что он из Одессы, Украина. Он публикует посты с критикой и насмешками над президентом Украины, оправданием насилия белорусских властей к протестующим, о том, как плохо в Евросоюзе. Хотя в большинстве своем его посты популярности не набирают, данной записью поделилось примерно 3000 человек, в том числе и в Латвии. Публикации с такими же фотографиями и почти идентичным текстом можно найти и на других платформах.
Индексы объема промышленной продукции после вступления в ЕС растут
Написанное автором о ряде закрывшихся заводов и связанное с ним утверждение о цене, которая заплачена Латвией за вступление в Евросоюз, не имеют основания. Латвия вступила в ЕС в 2004 году. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), с начала 2000-х индексы объема промышленной продукции в Латвии росли. Это продолжалось и после вступления Латвии в ЕС. Падение наблюдалось после экономического кризиса 2008 года. Однако после этого рост показателя вновь возобновился.
Индексы объема промышленной продукции. Источник: ЦСУ, 2015 = 100
Предприятие закрылось, но в стране работу продолжают другие
Начинается "история успеха" Латвийской промышленности со слов о том, что "вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод …". В сентябре действительно закрылось Лиепайское предприятие по переработке рыбы Libava ("наследник" Kolumbija Ltd). Работы лишилось примерно 90 человек. Уже в конце апреля стало известно, что предприятие планирует остановить свою работу до сентября.
В то же время Государственное агентство занятости сообщило порталу общественных СМИ lsm.lv, что в других Лиепайских предприятиях массовых увольнений удалось избежать, даже наоборот – другие предприятия в это время активно нанимали работников.
Однако в итоге в сентябре предприятие Libava работу не возобновило. Изданию Kurzemes Vārds руководитель предприятия Игорь Крупник сказал, что не удалось договориться с администратором неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka о том, чтобы предприятие отработало по крайней мере еще год.
В стране около 100 рыбообрабатывающих предприятий
В регистре Продовольственно-ветеринарной службы на данный момент находятся 108 рыбообрабатывающих предприятий. Как пояснили в Министерстве земледелия, среди них могут быть и предприятия, которые на данный момент активную работу не ведут или находятся в затруднениях, но сохранили статус, чтобы потом возобновить производство.
Отрасль переживает трудности по разным причинам. В министерстве отметили, что на рынок влияет, например, пандемия Covid-19, выход Великобритании из Евросоюза. Часть производителей рыбных консервов до сих пор может чувствовать влияние эмбарго со стороны России, так как не могут переориентироваться на другой рынок. Также в отдельных случаях предприятия сталкиваются с нехваткой сырья или недостаточным его качеством, а также с нехваткой работников.
По данным Минземледелия, в 2019 году Латвия экспортировала рыбную продукцию и рыбные консервы в более чем 70 стран мира. В 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, экспорт рыбной промышленности в денежном объеме снизился несущественно - на 0,1%. Удельный вес рыбной отрасли в общем объеме Латвийского экспорта в прошлом году составил 1,65%. Объем экспорта рыбной продукции, в том числе консервов, в 2019 составил 211,6 миллионов евро, сообщило Минземледелия. Отдельные предприятия сообщили о приросте оборота в начале этого года.
Объем произведенной промышленной продукции в Лиепае увеличился
Автор поста пишет об одном закрывшемся городском предприятии в Лиепае, однако не упоминает о приросте промышленности в городе в целом. В начале 2020 года на производство существенно повлияла пандемия Covid-19.
В 2019 году в Лиепае на 10,3% или 29,1 миллион евро возрос уровень промышленной продукции, а всего произведено продукции в размере 311,5 миллионов евро. Это составляет 4,1% от общего объема производства Латвии. По сравнению с данными за последние два года, темп роста производства промышленной продукции в прошлом году увеличился в 2,6 раза. Большую часть производства составляет металлургическая отрасль, производство металлических конструкций, обработка металла, кроме того, существенную часть занимает производство стройматериалов, текстильных продуктов.
В целом же по стране в августе 2020 года, по сравнению с августом прошлого года, объем продукции обрабатывающей промышленности снизился на 1,5%.
Молока производим больше, чем можем потребить
Автор поста о Латвийских заводах также пишет про молочную промышленность. После слов о том, какую цену Латвия заплатила за вступление в Евросоюз, он пишет о "главном советском заводе по производству сгущенки" - Резекненском молочно-консервном комбинате.
Re:Check уже писал о неправдивой информации, которая касалась Латвийской пищевой промышленности, когда на видео некий мужчина пугал Латвийскими ценами и утверждал, что в Латвии нет своего молока и пшеницы.
На 2019 год в Латвии насчитывается 12,5 тыс. молочных хозяйств. Хоть и не в больших количествах, но сгущенное молоко Латвия тоже производит. Если пересчитать произведенные молочные продукты на молоко, то Латвия сейчас экспортирует 63% молока, а 37% потребляется местным рынком.
С момента вступления в Евросоюз количество хозяйств в Латвии уменьшилось . Однако выросла их эффективность и продуктивность: средняя величина молочного хозяйства возросла в 3,5 раза - с 3 до 10 коров, а объем произведенного молока вырос на 25% - с 786 тыс. до 981 тыс. тонн. В целом же во всех группах сельскохозяйственных продуктов с 2004 года (год вступления Латвии в ЕС) самообеспечение Латвии возросло.
Dzintars неплатежеспособен, но не сказано о других производителях косметики
Автор поста на Facebook также пишет про "гиганта и лидера советского парфюмерно-косметического рынка" - завод Dzintars. Он описал былые достижения предприятия и добавил: "Обанкрочен и окончательно закрыт в ноябре 2019 года".
В прошлом году Dzintars действительно был признан неплатежеспособным. Предприятие основано в 1849 году, в 1950-х получило название Dzintars и после восстановления независимости Латвии успешно продолжило работу. В 2008 и 2014 году представители Dzintars заявляли о двух кризисах, которые способствовали сокращению традиционных, постсоветских рынков сбыта продукции, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего накопились долги. В 2016 году предприятие попросило правовой защиты.
Портал общественных СМИ rus.lsm.lv ранее анализировал проблемы предприятия, которые главным образом сводились к управлению. Эксперты были склонны винить в проблемах главного акционера Илью Герчикова, который, кроме того, был бессменным руководителем завода с 1974 года.
Финансовый директор фармхолдинга Olainfarm Салвис Лапиньш отметил rus.lsm.lv производителя косметики Madara, который начал свой бизнес с нуля в середине 2000-х и ежегодно увеличивал обороты на десятки процентов, работая с прибылью:
В 2019 году оборот предприятия составил 11,546 миллионов евро, что на 21% больше, чем годом ранее.
Историк: на 1990 год большая часть продукции не была конкурентоспособной
Ректор Видземского университета прикладных наук (Vidzemes Augstskola), историк Гатис Круминьш в разговоре с Re:Check отметил, что это классический рассказ о разрушенной промышленности и о том, что на ее место ничего не пришло. Однако это не так. "Да, возможно, снизилась значимость промышленности, если мы посмотрим чисто по категориям народного хозяйства. Во время советской оккупации удельный вес промышленности по отношению к другим отраслям был выше, но тогда была совершенно иная экономическая модель", - сказал Круминьш.
От развития индустрии Латвии выгоды было мало, потому что прибыль уходила центральному управлению СССР, и это не помогало решать местные социально-экономические проблемы, признают и другие эксперты. Используя материалы архивов, Круминьш подсчитал, что с 1960 по 1980 год, для своих нужд СССР оставило 23% от всех доходов, полученных на Латвийской территории.
Объем промышленности схожий, но работников меньше
По словам историка Круминьша, объем промышленности сейчас довольно схож с тем, что было на 1990 год, но количество работающих в три раза меньше. Это свидетельствует о том, что выросла продуктивность, объяснил Круминьш.
Кроме того, как отметил Круминьш и другие специалисты, ряд предприятий уже существовали в Латвии еще до оккупации. Например, упомянутый на Facebook завод "Радиотехника" производил радиоприемники еще во время независимости Латвии. Начало предприятия следует искать в 1927 году. Существующая инфраструктура и квалифицированные работники позволили сравнительно легко открыть здесь заводы.
Историк также пояснил, что важно осознавать, какая продукция производилась в период СССР. Производство в большой степени было ориентировано на военно-промышленный комплекс, это был очень специфический профиль, характерный именно для Советского Cоюза. "В свою очередь продукты широкого потребления, что упомянуто и в конкретных публикациях, их ни на каком свободном рынке невозможно продать. Это можно продать только при тотальном дефиците", - добавил Круминьш.
В качестве примера историк приводит микроавтобус Латвия, Рижской автобусной фабрики "РАФ", которую также упомянули в посте на Facebook. Круминьш объяснил: "Какой бы ни была наша ностальгия, но по многим параметрам, как по экономичности, так и по уровню комфорта, [эти микроавтобусы] отставали больше чем на десять лет от аналогов, которые предлагались на Западе (..) Тем временем вся та продукция, которая в наше время производится в Латвии, - все это выдержало международную конкуренцию".
Примером может послужить флагман современного электронного производства Латвии - ИТ-компания Mikrotīkls (MikroTik). Компания зарегистрирована в 1996 году. В 2018 году оборот компании составил 258,7 миллионов евро, а прибыль составила 79 миллионов. Компания насчитывает более 280 сотрудников. У предприятия более 500 распространителей и торговых посредником в 145 странах мира. "По объему мы его смело можем сравнить с "ВЭФ" или "Радиотехникой". По объему производства, экспорта, добавленной стоимости и прибыли – это к тому же объем свободного рынка», - сказал Круминьш.