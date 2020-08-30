В Латвии производство пшеницы выросло в пять раз, и молока больше, чем могут потребить

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
"Вы станете нищей, бедной страной, если вы вступите в долбаный Евросоюз. Не верите? Приезжайте в Латвию, посмотрите". Такими словами на видео, опубликованном на Facebook, к митингующим в Беларуси обращается некий мужчина. Он представляется жителем Латвии. Он пугает Латвийскими ценами и утверждает, что в Латвии нет бесплатной медицины, нет своего молока и пшеницы. Данным видео поделилось 20 тысяч человек. Однако его утверждения про Латвию неправдивы или вырваны из контекста.
"Ребята, я живу в Латвии, в Евросоюзе. Если вы живете в Беларуси, если вы ходите на эти митинги, я хочу к вам обратиться", - начинает свой рассказ мужчина, который своего имени не называет. Видео на Facebook опубликовала пользователь из Минска и подписала: "ДЕЛО ГОВОРИТ Из Латвии". Имени этого мужчины она также не называет.
"Вы думаете, что вам в Евросоюзе будет классно?", - спрашивает он и начинает перечислять Латвийские цены, как доказательство того, что в Евросоюзе плохо. В комментариях к посту на это ответили: "А кто вам сказал, что белорусы хотят в Евросоюз? Они требуют смену власти и соблюдения законов".
Действительно, утверждение о желании протестующих белорусов вступить в Евросоюз не имеет основания. Уход Александра Лукашенко и требование Координационного совета расследовать все факты издевательств над задержанными, после выборов президента в Беларуси, а также привлечь их к ответственности - таковы на данный момент требования новой оппозиции к власти, пишет Би-би-си. Кроме того, Беларуси нет ни среди стран-кандидатов ЕС, ни среди потенциальных стран-кандидатов ЕС, а вступление в Евросоюз – это сложный и длительный процесс.
- "Проезд в троллейбусе – 1,15 евро", -
сказал на видео про Латвийские цены анонимный мужчина. Столько и вправду стоит один билет на проезд, но только в Риге, а не во всей Латвии. Например в Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии, цена одного билета составляет 50 центов. А в Лиепае - 70 центов, если билет покупать в киоске, и 80 центов, если у водителя общественного транспорта. В видео также не упоминается, что для разных групп населения действует ряд скидок на общественный транспорт и в столице Латвии лишь 15 % пассажирских перевозок были за полную цену. Например люди с инвалидностью, пенсионеры и школьники могут использовать Рижский общественный транспорт бесплатно, а студенты получают скидку.
- "Вы производите очень много пшеницы, вы продаете ее. Вы не будете ее производить. Вы будете ее покупать, как мы".
Это утверждение - неправда. Латвия производит пшеницу, и это главная зерновая культура Латвии (67%). В прошлом году общее производство пшеницы составило по объему 2,4 миллиона тонн, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с 2003 годом (когда Латвия еще не была в Евросоюзе) общий объем производства пшеницы сейчас вырос в пять раз. К тому же, по информации Министерства земледелия, Латвия производит зерна на 93% больше, чем может потребить.
Кроме того, Латвия производит рожь, ячмень, овес и другие зерновые культуры. 97 %выращенной пшеницы Латвия экспортирует. В прошлом году Латвия экспортировала 2,3 миллиона тонн пшеницы.
- "Вот, что вы там производите - молоко? А у вас не будет своего молока. Как только вы вступите в Евросоюз, у вас все ваши фермы закроются (..) Вы будете покупать мясо из за границы. Вы будете покупать молоко из порошка, по-дорогому. Не верите? Приедьте в Латвию, посмотрите, что такое Евросоюз".
Это утверждение неправдиво. На 2019 год в Латвии 12,5 тысяч молочных хозяйств, сообщили в Министерстве земледелия. Латвия производит на 43% больше молочной продукции, чем потребляет. В прошлом году в Латвии произвели 981,4 тысячи тонн молока, из которых 80% или 785 тысяч тонн доставлены в предприятия по переработке, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Этот показатель также с 2003 года вырос на 80 % или на 350 тысяч тонн. Если пересчитать произведенные молочные продукты на молоко, Латвия экспортирует 63% молока, а 37% потребляется местным рынком.
С момента вступления в Евросоюз количество хозяйств в Латвии уменьшилось, отметили в министерстве. Однако при этом в 3,5 раза возросла средняя величина молочного хозяйства - с 3 до 10 коров. Возросло и количество произведенного молока - с 781 тысяч тонн до 981 тысяч тонн. "В молочное производство Латвия, как несколько лет до вступления в ЕС, так и непрерывно после этого, используя возможности фондов ЕС, осуществила значительные инвестиции, развивая и модернизируя существующие, а также строя новые и эффективные хозяйства", - подчеркнули в Министерстве земледелия.
- "Если люди вышли и нарушают общественный порядок, и митинг несанкционированный, то, естественно, полиция их разгоняет. У нас все тоже самое. Вы думаете, у нас иначе? Просто приедет полицейский спецназ, всех скрутит и увезет", -
прокомментировал анонимный мужчина на видео задержания протестующих в Беларуси. Однако он умолчал о сообщениях об избиении в Беларуси протестующих и издевательствах над задержанными, после выборов.
В Латвии закон определяет порядок проведения собраний, шествий и пикетов. Государство гарантирует свободу проведения мирных акций. Ограничения были введены на время чрезвычайного положения из-за пандемии Covid-19. Поэтому, например, во время пикета в мае возле памятника Свободы в Риге задержали несколько человек. Однако Re:Check не удалось найти в СМИ, за последние годы, информации об избиениях людей правоохранительными органами в Латвии, во время несанкционированных митингов.
- "Вы хотите, чтобы вашим детям рассказывали про всякое сексуальное воспитание в 6 классе? Хотите, нет? А у нас уже это есть", - сказал мужчина на видео.
Образование о здоровье человека, в том числе о сексуальном и репродуктивном здоровье, как и о сексуально-трансмиссивных заболеваниях - это часть стандарта образования в Латвии.
Как пояснили Re:Check в Государственном центре содержания образования, до шестого класса ребенок должен уметь ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, знать о здоровом образе жизни (личной гигиене, здоровом питании, физических упражнениях, режиме дня, репродуктивном здоровье), а также о влиянии на здоровье человека употребления веществ, вызывающих зависимость.
- "В Латвии нет больше бесплатной медицины. Ее просто не существует", -
утверждает мужчина. Однако и это - неправда. Хотя ее часто критикуют, например из-за больших очередей, но в Латвии наряду с частной существует государственная медицина для жителей. Также государство компенсирует пациентам стоимость ряда лекарств.
- "500-600 евро, такая зарплата", -
сказал про Латвию мужчина на видео. Однако, по новейшим данным Центрального статистического управления, средняя зарплата в Латвии "на бумаге" составила 1100 евро. Средняя зарплата после уплаты налогов – 812 евро. Отличия существуют по регионам Латвии. Например в Латгалии средняя зарплата брутто самая низкая и составляет 747 евро, а в Риге самая высокая – 1227 евро за ставку. В свою очередь минимальная государством определенная месячная зарплата в стране – 430 евро.
В связи с событиями в Беларуси в соцсетях уже была распространена неправдивая статистика о Латвии. Re:Check об этом уже писал. Для контекста важно добавить, что внутренний валовой продукт (ВВП) на одного жителя в Беларуси почти в три раза меньше, чем в Латвии.
Вывод: Утверждения о Латвии на видео, которым делятся люди на Facebook, неправдивы или вырваны из контекста. Латвия производит и экспортирует молоко, пшеницу и другие продукты, в Латвии есть государственная медицина, а средняя зарплата в Латвии - 1100 евро.
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