В Латвии производство пшеницы выросло в пять раз, и молока больше, чем могут потребить

"Вы станете нищей, бедной страной, если вы вступите в долбаный Евросоюз. Не верите? Приезжайте в Латвию, посмотрите". Такими словами на видео, опубликованном на Facebook, к митингующим в Беларуси обращается некий мужчина. Он представляется жителем Латвии. Он пугает Латвийскими ценами и утверждает, что в Латвии нет бесплатной медицины, нет своего молока и пшеницы. Данным видео поделилось 20 тысяч человек. Однако его утверждения про Латвию неправдивы или вырваны из контекста.

"Ребята, я живу в Латвии, в Евросоюзе. Если вы живете в Беларуси, если вы ходите на эти митинги, я хочу к вам обратиться", - начинает свой рассказ мужчина, который своего имени не называет. Видео на Facebook опубликовала пользователь из Минска и подписала: "ДЕЛО ГОВОРИТ Из Латвии". Имени этого мужчины она также не называет.

ФОТО: RE:CHECK

"Вы думаете, что вам в Евросоюзе будет классно?", - спрашивает он и начинает перечислять Латвийские цены, как доказательство того, что в Евросоюзе плохо. В комментариях к посту на это ответили: "А кто вам сказал, что белорусы хотят в Евросоюз? Они требуют смену власти и соблюдения законов".

Действительно, утверждение о желании протестующих белорусов вступить в Евросоюз не имеет основания. Уход Александра Лукашенко и требование Координационного совета расследовать все факты издевательств над задержанными, после выборов президента в Беларуси, а также привлечь их к ответственности - таковы на данный момент требования новой оппозиции к власти, пишет Би-би-си. Кроме того, Беларуси нет ни среди стран-кандидатов ЕС, ни среди потенциальных стран-кандидатов ЕС, а вступление в Евросоюз – это сложный и длительный процесс.

"Проезд в троллейбусе – 1,15 евро", -

сказал на видео про Латвийские цены анонимный мужчина. Столько и вправду стоит один билет на проезд, но только в Риге, а не во всей Латвии. Например в Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии, цена одного билета составляет 50 центов. А в Лиепае - 70 центов, если билет покупать в киоске, и 80 центов, если у водителя общественного транспорта. В видео также не упоминается, что для разных групп населения действует ряд скидок на общественный транспорт и в столице Латвии лишь 15 % пассажирских перевозок были за полную цену. Например люди с инвалидностью, пенсионеры и школьники могут использовать Рижский общественный транспорт бесплатно, а студенты получают скидку.

"Вы производите очень много пшеницы, вы продаете ее. Вы не будете ее производить. Вы будете ее покупать, как мы".